Bakan Nebati 30 sektör temsilcisiyle enflasyon zirvesinde bir araya geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bugün İstanbul'da bir araya geliyor.
Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.
İŞ DÜNYASINDAN DESTEK İSTEYECEK
Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Maliye'ye bağlı 2.800 kişilik enflasyon timi saha denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.