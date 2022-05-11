SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.500 TL ek ödeme onayı verildi! Ayrıca 2.750 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Emeklilerin emekli maaşlarını almış oldukları bankaların SSK ve banka protokolünde yer almaları gerekiyor. Protokol kapsamında maaş alınan banka ek ödeme imkânından yararlanmanıza imkân sağlayacaktır. İlgili banka üzerinden 36 ay olacak şekilde maaşınızı almayı taahhüt ederseniz 2.500 TL ile 2.750 TL arasında yüksek oranda promosyon ödemesi almanız mümkündür.
Emekliler ek ödeme onayı verildikten sonra emekli maaşı hesaplarından bu parayı çekebilirler. Ek ödeme kapsamındaki paralar 7 gün 24 saat boyunca alakalı bankanın şubelerinden ya da ATM'lerinden çekilebilir. SGK emeklilerinin faydalanabileceği avantajlı promosyon ödemesi fırsat ayrıcalığı ile kişilerin nakit sorunlarının bir kısmının dahi çözülebilmesi amaçlanmıştır.
Hangi Bankalar Ek Promosyon Veriyor?
Türkiye'deki pek çok değişik banka aynı şekilde benzer programları gerçekleştirerek müşterisi olan emeklilere nakit promosyon olanağı tanımıştır. Maaşınızı taşıyacağınız bankanın bu tür bir uygulamaya sahip olup olmadığını daha eskiden araştırmalısınız. Ek promosyon dahilinde 2.500 TL ile 2.750 TL arasında nakit paraya sahip olabilmeniz amacıyla 3 sene süre ile bankadan maaşınızı alma sözünüzü vermelisiniz.