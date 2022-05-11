Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kripto para piyasalarındaki sert düşüş yatırımcılarını meraklandırıp endişelendirirken güncel gelişmelerin neler olduğu merak edildi. Analist yorumları ve tahminlerinin neler olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte tüm gelişmeler...