Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin kaç Dolar/TL oldu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kripto para piyasalarındaki sert düşüş yatırımcılarını meraklandırıp endişelendirirken güncel gelişmelerin neler olduğu merak edildi. Analist yorumları ve tahminlerinin neler olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte tüm gelişmeler...
BİTCOİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?
En bilinen kripto para birimi olan Bitcoin 30 bin doların altına kadar geriledikten sonra yeniden 32 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bitcoin an itibariyle 29.674,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması Bitcoin'in düşüşündeki temel etken.
Fed'in geçen haftaki 50 baz puanlık faiz artırımı düşüşü başlatmıştı. Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.
Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.
Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.