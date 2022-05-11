2022 bankaların EFT ve havale saatleri nedir? 👩‍💻Gece EFT ve havale yapılıyor mu? 👉Gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

👉BANKALARI EFT SAATLERİ VE ÜCRETLERİ

Akbank EFT Saatleri ve Ücretleri

- Akbank'ta eft saatleri 09:00 ve 17:00 arasındadır.

- İnternet Bankacılığı Akbank EFT saatleri: 09:00 – 17:00

- Akbank Mobil Bankacılığı EFT saatleri: 09:00 – 17:15

- EFT ücretleri: 1.000 TL ve altı için 1 TL

- 1.000 TL ve 50.000 TL arası için: 2 TL

- 50.000 TL ve üzeri için: 25 TL kesilir.

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İş Bankası EFT Saatleri ve Ücreti

- Bireysel müşterilerce 08.30 – 17.00

- Ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30 – 17.00

- Çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30 – 16.30

- Yarım günlerde 08.30 – 11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.



İş Bankası ATM'den EFT ücreti;

- 0 – 1.000 TL arası 2 TL

- 1.000 – 50.000 TL arası 5 TL

- 50.000 TL ve üzeri 50 TL

İş Bankası İnternet Şubesinden EFT ücreti;

- 0 – 1.000 TL arası 1,00 TL

- 1.000 – 50.000 TL arası 2,00 TL

- 50.000 TL ve üzeri 25,00 TL