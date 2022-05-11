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    • Ekonomi
    • 11.05.2022 08:09
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    • 11.05.2022 08:09
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    2022 bankaların EFT ve havale saatleri nedir? 👩‍💻Gece EFT ve havale yapılıyor mu? 👉Gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

    Bankaların EFT ve havale saatleri 2022 ekonomi gündeminde en merak edilen konular arasında yer alıyor ve vatandaşlar bu işlemlerini hangi saat aralığında ve günlerde gerçekleştirebileceğini öğrenmek istiyor. Peki gece yapılan EFT ve havale ne zaman, saat kaçta hesaba geçer? Gece EFT ve havale ile para transferi yapılıyor mu? FAST sistemi ile para transferlerinde belirli ücret karşılığında istisnalar sunuluyor, konuya dair tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2022 bankaların EFT ve havale saatleri nedir? 👩‍💻Gece EFT ve havale yapılıyor mu? 👉Gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

    Tüm illerden vatandaşlar gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Farklı bir banka hesabına gönderilecek olan para için Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi kullanılıyor ve bu noktada 2022 yılı bankaların EFT ve havale saatleri merak konusu oluyor. Peki Gece EFT ve havale yapılıyor mu? Aynı bankaya gönderilen paralar ise havale sistemine dahil oluyor. Gece ve hafta sonları gönderilen paraların hesaba geceği saat farklılık gösteriyor. Yeni uygulanmaya başlanan FAST sistemi de yoğun bir şekilde kullanılıyor. İşte konuya dair tüm detaylar...

    👩‍💻HAFTA SONU VE GECE YAPILAN EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

    Bankaların kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri vardır. Bu işlemler genellikle sabah 8 ile akşam 17.30 arasında gerçekleştirilebilir. Bankanın EFT ve havale saatleri dışında herhangi bir işlem yapıldığında para, gönderilen hesaba, takip eden günün ilk EFT saati içinde yatar. Ancak FAST işlemi ile 1000 TL'ye kadar 7/24 EFT yapılabilir.

    FAST Nedir?

    FAST, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi. Bu sistem ile 7/24 EFT işlemi yapabilir. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. FAST limiti ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştı. Bu limit 1000 TL'ye çıkarıldı.

        👉BANKALARI EFT SAATLERİ VE ÜCRETLERİ

        Akbank EFT Saatleri ve Ücretleri

        - Akbank'ta eft saatleri 09:00 ve 17:00 arasındadır.
        - İnternet Bankacılığı Akbank EFT saatleri: 09:00 – 17:00
        - Akbank Mobil Bankacılığı EFT saatleri: 09:00 – 17:15
        - EFT ücretleri: 1.000 TL ve altı için 1 TL
        - 1.000 TL ve 50.000 TL arası için: 2 TL
        - 50.000 TL ve üzeri için: 25 TL kesilir.

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        İş Bankası EFT Saatleri ve Ücreti

        - Bireysel müşterilerce 08.30 – 17.00
        - Ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30 – 17.00
        - Çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30 – 16.30
        - Yarım günlerde 08.30 – 11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.

        İş Bankası ATM'den EFT ücreti;

        - 0 – 1.000 TL arası 2 TL
        - 1.000 – 50.000 TL arası 5 TL
        - 50.000 TL ve üzeri 50 TL

        İş Bankası İnternet Şubesinden EFT ücreti;

        - 0 – 1.000 TL arası 1,00 TL
        - 1.000 – 50.000 TL arası 2,00 TL
        - 50.000 TL ve üzeri 25,00 TL

        Ziraat Bankası EFT Saatleri ve Ücretleri

        - Ziraat Bankası EFT saatleri 09:00 ve 16:00 arasındadır.
        - Geç EFT ise 16:00 ve 17:00 arasındadır.
        - Mobil EFT ücreti: 1.14 TL ve 29 TL
        - Geç EFT ATM üzerinden: 3.45 TL ve 85 TL
        - Geç Mobil EFT: 1.72 TL ve 43 TL

        Garanti Eft Saatleri ve Ücretleri

        - Garanti EFT saatleri 09:00 - 17:15 saatleri arasındadır.
        - Mobil EFT ücreti: 2 TL
        - İnternet şube EFT ücreti: 2 TL
        - ATM EFT ücreti: 5 TL
        - Çağrı merkezi EFT ücreti: 10 TL
        - Şubeden EFT ücreti: 10 TL

        TEB Eft Saatleri ve Ücretleri

        - TEB EFT saatleri 09:00 - 17:15 arasındadır.
        - TEB'de 16:00 – 17:15 saatleri arasında geç EFT uygulaması mevcuttur.
        - Mobil EFT ücreti: 200 TL (BSMV hariç)
        - İnternet şube EFT ücreti: 2 TL (BSMV hariç)
        - Çağrı merkezi EFT ücreti: 10 TL
        - Şubeden EFT ücreti: 10 TL
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        Haberler Ekonomi 2022 bankaların EFT ve havale saatleri nedir? 👩‍💻Gece EFT ve havale yapılıyor mu? 👉Gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?
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