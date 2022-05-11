11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları! 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarına zam gelmesinin ardından güncel benzin, motorin fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. 11 Mayıs'tan (bugün) itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş zam geldi. Peki, 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
BENZİNE 79 KURUŞLUK ZAM GELDİ
Ancak döviz kurundaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıta zam geldi. 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruşluk zam yapıldı. Motorinin ise fiyatı değişmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte 11 Mayıs benzin ve motorinde son durum…
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Benzinin litre fiyatı: 21,12
Motorinin litre fiyatı: 22,06