Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.05.2022 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2022 09:04
    ABONE OL

    11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları! 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    Sabah saatlerinden itibaren büyük bir merakla güncel zamlı akaryakıt fiyatları araştırılıp merak ediliyor. Brent petrol ve dolar fiyatlarında görülen yükselmenin ardından akaryakıta zam geldi. Benzinin litre fiyatına 79 kuruş zam yapılırken mazotta fiyat değişikliği olmadı. Bu gelişmelerin ardından araç sürüleri yeni fiyatların ne kadar olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları!

    Akaryakıt fiyatlarına zam gelmesinin ardından güncel benzin, motorin fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. 11 Mayıs'tan (bugün) itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş zam geldi. Peki, 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    BENZİNE 79 KURUŞLUK ZAM GELDİ

    Ancak döviz kurundaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıta zam geldi. 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruşluk zam yapıldı. Motorinin ise fiyatı değişmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte 11 Mayıs benzin ve motorinde son durum…

    İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Benzinin litre fiyatı: 21,12

    Motorinin litre fiyatı: 22,06

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

        Benzinin litre fiyatı: 21,21

        Motorinin litre fiyatı 22,14

        İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

        Benzinin litre fiyatı: 21,23

        Motorinin litre fiyatı: 22,15
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İETT çilesi bitmiyor!
        Haberler Ekonomi 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları! 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
            SON DAKİKA