11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları! 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

BENZİNE 79 KURUŞLUK ZAM GELDİ

Ancak döviz kurundaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıta zam geldi. 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruşluk zam yapıldı. Motorinin ise fiyatı değişmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte 11 Mayıs benzin ve motorinde son durum…