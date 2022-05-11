11 Mayıs EYT’de çözüm formülü belli oldu! EYT mağdurları için prim desteği düzenlemesi... 1999 tarihinde işe girmek...

Kadınlar bu vakit sigortalı çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren oluşturulan her çocuk amacıyla 2 sene olmak üzere belirlenecek. Erkeklerde ise askerlik oluşturulan vakit öneme alınacak ve emeklilik 1 sene erkene çekilebilecek.

Dolayısıyla emeklilik yaşı 1999 tarihinde işe girmek koşuluyla erkeklerde 55 kadınlarda ise 50 olabilecek. Bununla birlikte tamamlanması gereken prim gün adedi koşulu gene devrede olacak. Mevcut hal gerçekleşirse bu sayıda 3600 gün olacak.