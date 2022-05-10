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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 12:03
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    • 10.05.2022 12:05
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    Son dakika: Bakan Bilgin'den memur ve emeklilere flaş maaş açıklaması

    Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

    memur ve emeklilere flaş maaş açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.

    TAHRİBATTAN KORUYACAĞIZ
    Başkan Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında Zam alacaklarını hatırlattı.

    Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

        Son günlerin en çok merak edilen başlığı olan enflasyon farklarıyla ilgili Erdoğan da yılın ikinci altı ayına işaret ederek, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.



        Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı, ilk 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde enflasyon farkı ödeniyor.
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