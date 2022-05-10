Son günlerin en çok merak edilen başlığı olan enflasyon farklarıyla ilgili Erdoğan da yılın ikinci altı ayına işaret ederek, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.