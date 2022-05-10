Kamu bankaları resmen duyurdu: Emekli vatandaşların maaşlarına ek olarak 750 TL nakit ödeme yapılacak! Anında hesapta

Yeni devresinin gelmesi ile eş güdümlü detaylı kategoriler altında kampanyalar geliştirdiklerini duyuran kamu bankaları, bu kez de emekli vatandaşlar amacıyla ek ödeme kampanyası geliştirdiklerini duyurdular. İşte kamu bankalarının emekli ödeme hizmetlerine dair haberin ayrıntıları…
Emekli Promosyonundan Kimler Yararlanabilir?
Kamu bankalarının geliştirmiş oldukları emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin, emekli maaşı hesaplarını ödeme alınmak dilenen bankaya taşımaları gerekmektedir. İlgili bankaya emekli maaşı hesabını taşıyan ve söz hususu hesabın 3 sene süresince orada kalacağının sözünü veren yeni müşteriler, Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın promosyon ödemesi kampanyasından yararlanabilmektedirler.
Emekli maaşı hesabının kamu bankalarından birine taşınması amacıyla banka şubelerine şahsen müracaat gerçekleştirmek, bankanın mobil uygulamasını kullanmak ya da bankanın internet bankacılığı sistemine giriş gerçekleştirmek yeterlidir. Bu ay amacıyla da emekli olacak olan kişilerin ise banka iletişim bilgilerini, emekli promosyonu alabilmek istedikleri banka ile doldurmaları gerekmektedir.