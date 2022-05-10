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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 16:35
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    • 10.05.2022 16:36
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    Kamu bankaları resmen duyurdu: Emekli vatandaşların maaşlarına ek olarak 750 TL nakit ödeme yapılacak! Anında hesapta

    Her senenin başında gündeme ve kişilerin gereksinimlerine göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, alakalı kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri adetlerini da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda derli toplu maaş almaları yardımıyla bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, alakalı yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.

    takvim.com.tr
    Maaşlara ek olarak 750 TL ödeme müjdesi!

    Yeni devresinin gelmesi ile eş güdümlü detaylı kategoriler altında kampanyalar geliştirdiklerini duyuran kamu bankaları, bu kez de emekli vatandaşlar amacıyla ek ödeme kampanyası geliştirdiklerini duyurdular. İşte kamu bankalarının emekli ödeme hizmetlerine dair haberin ayrıntıları…

    Emekli Promosyonundan Kimler Yararlanabilir?

    Kamu bankalarının geliştirmiş oldukları emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin, emekli maaşı hesaplarını ödeme alınmak dilenen bankaya taşımaları gerekmektedir. İlgili bankaya emekli maaşı hesabını taşıyan ve söz hususu hesabın 3 sene süresince orada kalacağının sözünü veren yeni müşteriler, Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın promosyon ödemesi kampanyasından yararlanabilmektedirler.

    Emekli maaşı hesabının kamu bankalarından birine taşınması amacıyla banka şubelerine şahsen müracaat gerçekleştirmek, bankanın mobil uygulamasını kullanmak ya da bankanın internet bankacılığı sistemine giriş gerçekleştirmek yeterlidir. Bu ay amacıyla da emekli olacak olan kişilerin ise banka iletişim bilgilerini, emekli promosyonu alabilmek istedikleri banka ile doldurmaları gerekmektedir.

        Emekli Promosyonu Ne Kadar?

        Yeni senenin gelmesi ile eş güdümlü güncel promosyon kampanyalarının ayrıntılarını paylaşmış olan kamu bankaları, ortak bir karar ile aynı tutarlarda promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdular.

        Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın yeni emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu promosyon kampanyası sonunda müşterilere ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

        · 0- 1.500 TL (1.500 TL dahil değil) aralığında emekli maaşı alanlara: 500 TL

        · 1.500- 2.500 TL (2.500 TL dahil değil) aralığında emekli maaşı alanlara: 625 TL

        · 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 750 TL

        Emekli Promosyonu

        Emekli promosyonu, SGK ile bankalar arasında imzalanmış olan maaş ödemesi protokolü sonunda tasarlanmış olan bir kampanyadır. Bu kampanyadan, bankaların sahip olunan müşterileri değil, yeni müşterileri yararlanabilmektedir.

        Kampanya sonunda taahhüt edilen promosyon ödemesi tutarları, alınan emekli maaşı tutarlarına göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda devlet garantisi ile ödeme alabilmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının promosyon kampanyalarını araştırmaktadırlar.
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        Haberler Ekonomi Kamu bankaları resmen duyurdu: Emekli vatandaşların maaşlarına ek olarak 750 TL nakit ödeme yapılacak! Anında hesapta
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