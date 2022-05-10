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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 08:08
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    • 10.05.2022 08:08
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    Emlak vergisi ne zaman ödenir? 💸Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır, kaç TL ödenir?

    Mart ayının sonu yaklaşırken gayrimenkul sahibi milyonlarca kişi emlak vergisi ne zaman ödenir sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Her sene iki taksit olarak ödenen kira gelir vergisi taşınmaz sahibi olan vatandaşların yatırmakla yükümlü olduğu ödeme çeşididir. Belirli bir tutarı geçen konutların kira gelirleri mülkün sahibi tarafından beyan edilmeli, diğer tüm şartları haberimizde bulabilirsiniz. Peki Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır, kaç TL ödenir?

    takvim.com.tr
    Emlak vergisi ne zaman ödenir? 💸Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır, kaç TL ödenir?

    Emlak vergisi ne zaman ödenir? 💸Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır, kaç TL ödenir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kira gelir beyanı vermek zorunludur ve sahip olunan mülk yıllık kazanılan gelir hesaplamayı da yakından etkiliyor. Bazı durumlarda ise istisnalar vardır ve emlak vergisi ödemekten muaf olanlar vardır. İşte konuya dair tüm detaylar...

    EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

    Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

    EMLAK VERGİSİ NEDİR?

    Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.

        KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMEZ?

        Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleridir. 2021 yılı için mesken kira gelirlerinin 7000 lirası, 2022 yılı için ise 9500 lirası gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez. Beyana tabi geliri sadece kira geliri olan mükelleflerden, bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri 2021 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 7000 lirayı aşanlar beyanname verecek. 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart'ın birinci gününden son günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekiyor.

        Geçen yıl için mesken kira gelirinin 7 bin lirası istisna. Bu tutarın üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekir. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisna uygulamasından yararlanamıyor. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına, beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

        BİRDEN FAZLA KONUT VARSA VERGİ NASIL ÖDENİR?

        Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.
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        Haberler Ekonomi Emlak vergisi ne zaman ödenir? 💸Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır, kaç TL ödenir?
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