Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar 2022? E-devlet doğum parası başvurusu nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devlet tarafından doğum yardımı sağlanıyor ve ilk çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk olması durumuna verilen ücret miktarı da birbirinden farklılık gösteriyor. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin taşıması gereken nitelikler haberimizde yer alıyor.
DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?
Doğum yardımı, 2020 verilerine göre ;
İlk çocuk için 300 TL.
İkinci çocuk için 400 TL.
Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.
olarak ödenmektedir. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru detayları ise şu şekilde;
Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.
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