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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 14:42
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    • 10.05.2022 14:42
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    Devlet kurumu açıkladı! Herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! İşte başvuru detayları

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yayılan gereksinim sahibi ailelere kira yardımı hizmetinin ayrıntıları belli oldu. İşte bakanlık doğrultusundan tasarlanmış olan kira yardımı hizmetine dair haberin devamı. Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.

    takvim.com.tr
    Herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak!

    Devlet, birtakım kurumları aracılığı ile kişilere yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda gereksinim sahibi ailelere ulaşan kurumlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Bakanlık, faturadan gıdaya, barınmadan eğitime daha pek çok kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmekte ve alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara yardım tutarlarını ulaştırmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri de gereksinim sahibi aileleri içine alan kira yardımıdır. Bu yardım kapsamında, kişilerin ikamet ettikleri bölgelere göre değişiklikliğe uğramaz ile birlikte, nakdi yarım yapılmaktadır.

    Kira Yardımı Nedir, Başvuru Şartları...

    Sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getiren devlet, bu sorumluluklarının içinde yer alan başlıklardan biri olan "muhtaç ailelere yardım" başlığı altında çoğu hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modelleri gelmektedir.

    Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yayılan kira yardımı hizmetine müracaatte bulunmak isteyen yurttaşların sağlamaları gereken şartlar, şu şekilde belirlenmiştir:

    · Sigortalı olmamak

    · Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

    · Mal varlığına sahip olmamak

    · Gelir testi sonunda fakirlik sınırının altında çıkmak

    · Düzenli gelire sahip olmamak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Başvuru Belgeleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan kira yardımı hizmetine müracaatta bulunmak amacıyla ibraz edilmesi gereken müracaat evrakları, şu şekilde belirlenmiştir:

        · Başvuru dilekçesi

        · Kimlik belgesi ya da sürücü belgesi

        · Fakirlik belgesi (muhtarlıktan alınır.)

        · Kira kontratı

        Yukarıda belirtilmiş olan şartları gerçekleştiren ve alakalı müracaat evraklarını tamamlamış olan bütün gereksinim sahipleri, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kira yardımı müracaatında bulunabilmektedirler.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Ne Kadar?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilden ile göre değişen birtakım kira yardımı tutarları şu şekildedir:

        · İzmir, İstanbul, Ankara: 1.150 TL

        · Bursa, Konya, Antalya, Adana: 1.085 TL

        · Mersin, Eskişehir, Erzurum, Sakarya: 995 TL

        · Zonguldak, Çanakkale, Tokat: 905 TL

        · Yozgat, Şırnak, Düzce: 810 TL

        · Bolu, Bingöl: 715 TL
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        Haberler Ekonomi Devlet kurumu açıkladı! Herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! İşte başvuru detayları
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