Devlet kurumu açıkladı! Herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! İşte başvuru detayları

Kira Yardımı Nedir, Başvuru Şartları...

Sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getiren devlet, bu sorumluluklarının içinde yer alan başlıklardan biri olan "muhtaç ailelere yardım" başlığı altında çoğu hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modelleri gelmektedir.

Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.