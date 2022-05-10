Devlet kurumu açıkladı! Herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! İşte başvuru detayları

Devlet, birtakım kurumları aracılığı ile kişilere yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda gereksinim sahibi ailelere ulaşan kurumlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Bakanlık, faturadan gıdaya, barınmadan eğitime daha pek çok kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmekte ve alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara yardım tutarlarını ulaştırmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri de gereksinim sahibi aileleri içine alan kira yardımıdır. Bu yardım kapsamında, kişilerin ikamet ettikleri bölgelere göre değişiklikliğe uğramaz ile birlikte, nakdi yarım yapılmaktadır.
Kira Yardımı Nedir, Başvuru Şartları...
Sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getiren devlet, bu sorumluluklarının içinde yer alan başlıklardan biri olan "muhtaç ailelere yardım" başlığı altında çoğu hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modelleri gelmektedir.
Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yayılan kira yardımı hizmetine müracaatte bulunmak isteyen yurttaşların sağlamaları gereken şartlar, şu şekilde belirlenmiştir:
· Sigortalı olmamak
· Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
· Mal varlığına sahip olmamak
· Gelir testi sonunda fakirlik sınırının altında çıkmak
· Düzenli gelire sahip olmamak