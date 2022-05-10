Akdeniz ve Ege sahillerindeki ev fiyatları İstanbul'la yarışıyor

Pandemide uzaktan çalışma modeline geçiş ilgiyi büyük şehirlerden sahil kentlerine kaydırdı. Tüketicinin talebi sahil kentlerine kayınca da hem kira hem de satış fiyatları uçuşa geçti. Birçok bölgede artış oranları yüzde 300'ü aştı. Kimi bölgelerde aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası Raporu" bu hareketi doğruladı. En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı Mersin, Aydın ve Antalya'da yaşandı. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın...
MUĞLA İSTANBUL'U GEÇTİ!
Mersin'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 158 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 6.172 TL'ye çıktı. Aydın'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 153 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı ise 11.204 TL oldu. Antalya'da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 148. Ortalama konut metrekare satış fiyatları ise 9.861 TL. Muğla'da da metrekare fiyatları İstanbul'u geçmiş durumda. Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 18.568 TL. İstanbul'da bu rakam 12.102 TL. İstanbul'da ikinci el konutların ortalama satış fiyatı 1.4 milyon TL civarındayken, Muğla'da ortalama fiyat 2.5 milyon TL'yi buluyor.
3 AYDA 320 BİN EV SATILDI
Rapora göre 2022 yılı 1. çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış yaşandı. İlk çeyrekte Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.395 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi ise 63 gün oldu. 2022 yılının 1. çeyreğinde 320 bin 63 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2021 yılının 4. çeyreğine göre yüzde 41 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 22 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam satışların yüzde 70'ini, kredili konut satışları ise yüzde 21'ini oluşturdu. 225 bin 626 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti.