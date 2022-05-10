Akdeniz ve Ege sahillerindeki ev fiyatları İstanbul'la yarışıyor

Pandemide uzaktan çalışma modeline geçiş ilgiyi büyük şehirlerden sahil kentlerine kaydırdı. Tüketicinin talebi sahil kentlerine kayınca da hem kira hem de satış fiyatları uçuşa geçti. Birçok bölgede artış oranları yüzde 300'ü aştı. Kimi bölgelerde aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası Raporu" bu hareketi doğruladı. En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı Mersin, Aydın ve Antalya'da yaşandı. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın...