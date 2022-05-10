💸ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu?

Faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, "75 baz puanlık artış, Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey değil." dedi.

Çarşamba günü Fed'in politika kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 3'ten fazla değer kazanan ABD pay piyasaları, perşembe günü ise Fed'in enflasyonu önlemekte zorlanabileceği endişesi ile kazançlarının tamamını geri verdi. Analistler, Fed'in faiz artışında geç kalmış olabileceği korkusunun dünkü fiyatlamalarda etkili olduğunu kaydederek, söz konusu durumun satış baskısını derinleştirdiğini bildirdi. Söz konusu endişelerle tahvil piyasalarında da etkili olan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,10'la Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altının ons fiyatı ise düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşırken, haftayı yüzde 0,8 düşüşle 1.883 dolardan tamamladı.