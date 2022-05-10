💸ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu?

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alıyor. Pek çok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD enflasyon verisi, ABD dışında pek çok ülke tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar!
ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD enflasyon verileri 11 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi çarşamba günü açıklanacak olan nisan ayı ABD enflasyon verisi olacak. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan faiz artırdığı haftada karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD olmak üzere açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor.
ABD'de yüzde 8,50 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Fed'i 2000'den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Fed böylece politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonun, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilerek, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği, para politikası duruşunun ise uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.