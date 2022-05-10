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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 16:48
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    • 10.05.2022 16:48
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    💸ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu?

    ABD enflasyon verileri hakkında araştırmalar hız kazandı. Altın ve döviz kurlarında yaşanacak gelişmeler nedeniyle gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Piyasalar, altın ve dolar, euro kurlarının seyrini belirleyecek olan ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? ABD Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası dolar, euro, sterlin ve altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alıyor. Pek çok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD enflasyon verisi, ABD dışında pek çok ülke tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar!

    ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD enflasyon verileri 11 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi çarşamba günü açıklanacak olan nisan ayı ABD enflasyon verisi olacak. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

    Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan faiz artırdığı haftada karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD olmak üzere açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

    ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor.

    ABD'de yüzde 8,50 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Fed'i 2000'den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Fed böylece politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

    Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonun, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilerek, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği, para politikası duruşunun ise uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

        Fed'in ayrıca 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolara yükseltileceği aktarıldı.

        Fed Başkanı Powell ise bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti.

        Faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, "75 baz puanlık artış, Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey değil." dedi.

        Çarşamba günü Fed'in politika kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 3'ten fazla değer kazanan ABD pay piyasaları, perşembe günü ise Fed'in enflasyonu önlemekte zorlanabileceği endişesi ile kazançlarının tamamını geri verdi. Analistler, Fed'in faiz artışında geç kalmış olabileceği korkusunun dünkü fiyatlamalarda etkili olduğunu kaydederek, söz konusu durumun satış baskısını derinleştirdiğini bildirdi. Söz konusu endişelerle tahvil piyasalarında da etkili olan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,10'la Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altının ons fiyatı ise düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşırken, haftayı yüzde 0,8 düşüşle 1.883 dolardan tamamladı.
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        Haberler Ekonomi 💸ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu?
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