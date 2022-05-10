10 Mayıs Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi! Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu?

Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi merak ediliyordu. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi hakkında son bilgiler...
10 MAYIS IMPERİAL TOBACCO SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ!
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...
PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL