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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 11:15
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    • 10.05.2022 11:18
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    10 Mayıs Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi! Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu?

    Imperial Tobacco sigara zammı fiyat fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşandığı görülürken yapılan açıklamayla birlikte Imperial Tobacco grubunda da sigara zammı yapıldı. Peki, Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi hakkında son bilgiler...

    takvim.com.tr
    10 Mayıs Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi!

    Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi merak ediliyordu. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi hakkında son bilgiler...

    10 MAYIS IMPERİAL TOBACCO SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ!

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

    İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

    PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

    Marlboro Roll 50: 27,00 TL

    Marlboro Edge: 27,00 TL

    Marlboro Touch: 28,00 TL

    Marlboro: 29,00 TL

    Parliament: 29,50 TL

    L&M: 25,50 TL

    Muratti: 27,00 TL

    Muratti BLU: 26,00 TL

    Lark: 26,00 TL

    Chesterfield: 25,50 TL

        BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

        Kent Blue: 24,00

        Kent Slims: 27 TL

        Samsun 24,00 TL

        Maltepe: 24,00 TL

        Viceroy: 24,00 TL

        Pall Mall: 24,00 TL

        JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI GÜNCEL

        Winston Slender: 26 TL

        Winston: 27 TL

        Camel: 26 TL

        LD: 25,5 TL
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        Haberler Ekonomi 10 Mayıs Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi! Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu?
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