Yayla hisse halka arz ne zaman? Yayla Agro hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla eşit mi, oransal mı?

Yoğun bir şekilde Yayla Agro halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayla Agro Gıda halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı. Yayla hisse halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla Agro halka arzına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...
YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Yayla Agro Gıda, halka açılıyor. Şirketin halka arz için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.
YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Yayla Agro Gıda talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.