Yayla hisse halka arz ne zaman? Yayla Agro hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla eşit mi, oransal mı?

Yoğun bir şekilde Yayla Agro halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayla Agro Gıda halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı. Yayla hisse halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Yayla Agro halka arzına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...