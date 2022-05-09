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    • Ekonomi
    • 09.05.2022 16:05
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    • 09.05.2022 16:15
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    Sebze meyve fiyatları ne kadar? 9 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sebze meyve fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Marketlere göre ürünlerin ücretleri de farklılıklar gösteriyor ve gün olarak da değişiklikler yaşanıyor. Taze gıda ürünlerini uygun fiyatla satın almak isteyenler İstanbul Hali'nde satılan güncel ücretleri öğrenmek ve buna göre bütçesini planlamak istiyor. Peki 9 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...

    takvim.com.tr
    Sebze meyve fiyatları ne kadar?

    Sebze meyve fiyatları ne kadar? 9 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? İşte güncel sebze, meyve fiyatı kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hangi markette hangi sebze ve meyvelerin ne kadara satıldığını merak ediyor İstanbul Hali fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

    9 MAYIS İSTANBUL HALİ SEBZE FİYATLARI NE KADAR?

    Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
    Akdeniz Baharatları Kutu 180,00 TL 200,00 TL
    Akdeniz Yeşilliği Kutu 180,00 TL 200,00 TL
    Bakla Kilogram 13,00 TL 15,00 TL
    Barbunya Kilogram 40,00 TL 45,00 TL
    Bezelye Kilogram 10,00 TL 12,00 TL

    Biber (Capia) Kilogram 45,00 TL 50,00 TL
    Biber (Capya) Tarla Kilogram 20,00 TL 30,00 TL
    Biber (Çarli) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
    Biber (Çarli)İkinci Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
    Biber (Dolma) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
    Biber (Dolma)İkinci Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
    Biber (Köy) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
    Biber (Renkli) Kilogram 35,00 TL 40,00 TL
    Biber (Sivri) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
    Biber (Sivri)İkinci Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
    Biber Köy II. Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
    Biber(Sivri Kıl) Kilogram 30,00 TL 35,00 TL
    Brokoli Kilogram 8,00 TL 10,00 TL
    Dereotu Demet 2,00 TL 3,00 TL
    Dereotu II. Demet 1,00 TL 2,00 TL
    Domates Kilogram 20,00 TL 23,00 TL
    Domates ( Beef) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL
    Domates (Antalya) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL
    Domates (Çeri) Kilogram 45,00 TL 50,00 TL
    Domates (İkinci kalite) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL
    Domates (kokteyl) Kilogram 20,00 TL 30,00 TL
    Domates (Pembe) Kilogram 20,00 TL 35,00 TL
    Domates (Salkım) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
    Enginar Adet 4,00 TL 5,00 TL
    Fasülye (Çalı) Kilogram 8,00 TL 13,00 TL
    Fasülye (Şeker) Kilogram 12,00 TL 15,00 TL
    Göbek Salata Adet 8,00 TL 12,00 TL
    Göbek Salata (2.Kalite) Adet 6,00 TL 8,00 TL

        Havuç (Beypazarı) Kilogram 7,00 TL 8,00 TL
        Havuç (Beypazarı)İri Kilogram 6,00 TL 8,00 TL
        Havuç (İkinci) Kilogram 2,00 TL 3,00 TL
        Ispanak Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
        Ispanak II. Kilogram 2,00 TL 3,00 TL
        Kabak (Bal) Kilogram 15,00 TL 25,00 TL
        Kabak (Sakız) Kilogram 5,00 TL 10,00 TL
        Kabak Sakız(ikinci) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL
        Karnabahar Kilogram 3,00 TL 5,00 TL
        Kereviz Kilogram 6,00 TL 8,00 TL
        Kıvırcık Adet 6,00 TL 8,00 TL
        Kıvırcık (2.Kalite) Adet 5,00 TL 7,00 TL
        Lahana (Beyaz) Kilogram 7,00 TL 8,00 TL
        Lahana (Brüksel) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
        Lahana (Kara) Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
        Lahana (Kırmızı) Kilogram 6,00 TL 7,00 TL
        Mantar Kilogram 25,00 TL 30,00 TL
        Marul Adet 10,00 TL 12,00 TL
        Marul II. Kilogram 6,00 TL 8,00 TL

        Maydonoz Demet 2,00 TL 3,00 TL
        Maydonoz II. Demet 1,00 TL 2,00 TL
        Mısır Adet 2,00 TL 3,00 TL
        Nane (Tekli) Demet 2,00 TL 3,00 TL
        Nane II. Demet 1,00 TL 2,00 TL
        Pancar Kilogram 4,00 TL 5,00 TL
        Patates Kilogram 8,00 TL 11,00 TL
        Patates (2.kalite) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL
        Patates (Dev) Kilogram 8,00 TL 11,00 TL
        Patates (Taze) Kilogram 9,00 TL 13,00 TL
        Patlıcan (İkinci) Kilogram 20,00 TL 22,00 TL
        Patlıcan Bostan Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
        Patlıcan I. Kilogram 10,00 TL 13,00 TL
        Pazı Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
        Pırasa Kilogram 2,00 TL 3,00 TL

        Roka Demet 2,00 TL 3,00 TL
        Roka II. Demet 1,00 TL 2,00 TL
        Salata (Çengelköy) silor Kilogram 8,00 TL 13,00 TL
        Salata(çengelköy II.) Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
        Salatalık I. Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
        Salatalık(İkinci) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL
        Sarımsak (Kuru) Kilogram 30,00 TL 60,00 TL
        Sarımsak (Yeşil) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL
        Sarımsak(II.) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
        Semizotu Kilogram 15,00 TL 16,00 TL
        Soğan (Kırmızı Balık) Kilogram 9,00 TL 10,00 TL
        Soğan (Taze) Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
        Soğan (Tekirdağ) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL
        Soğan Kuru Kilogram 3,00 TL 3,50 TL
        Soğan Kuru II. Kilogram 2,00 TL 3,00 TL
        Tereotu Demet 2,00 TL 3,00 TL
        Turp (Japon) Kilogram 3,00 TL 5,00 TL


        Turp (Kırmızı) Kilogram 3,00 TL 4,00 TL
        Yaprak (Taze) Kilogram 20,00 TL 25,00 TL
        Yer Elması Kilogram 7,00 TL 9,00 TL

            9 MAYIS İSTANBUL HALİ MEYVE FİYATLARI NE KADAR?

            Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
            Armut Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
            Armut (Ankara) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL
            Armut (Deveci) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
            Armut (Santamaria) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
            Avakado Adet 7,00 TL 15,00 TL
            Ayva Kilogram 13,00 TL 15,00 TL
            Çağla Kilogram 10,00 TL 20,00 TL
            Çilek II. Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
            Çilek(I.) Kilogram 17,00 TL 20,00 TL
            Dut (Kara) Kilogram 15,00 TL 25,00 TL
            Elma (Amasya) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL
            Elma (Bodur) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL
            Elma (Golden) Kilogram 8,00 TL 14,00 TL
            Elma (Gransimit) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL
            Elma (Starkin) Kilogram 8,00 TL 14,00 TL
            Elma(fuji) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL
            Elma(GoldenII.) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL
            Elma(gransimit)II. Kilogram 8,00 TL 10,00 TL

            Elma(starkin)II. Kilogram 4,00 TL 6,00 TL
            Erik (Anjelik) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
            Erik (Can) Kilogram 15,00 TL 40,00 TL
            Erik (Malta) Kilogram 10,00 TL 30,00 TL
            Erik (Papaz) Kilogram 20,00 TL 60,00 TL
            Greyfurt Kilogram 4,00 TL 5,00 TL
            Karpuz (1.Kalite) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL
            Karpuz (2.Kalite) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL
            Kavun Kilogram 15,00 TL 20,00 TL
            Kayısı I. Kilogram 35,00 TL 50,00 TL
            Kiraz Kilogram 100,00 TL 150,00 TL
            Kivi (Yerli) Kilogram 14,00 TL 17,00 TL
            Limon (Lamas) Kilogram 10,00 TL 16,00 TL
            Mandalina Kilogram 15,00 TL 25,00 TL
            Mandalina (2.kalite) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
            Muz (Yerli) Kilogram 20,00 TL 23,00 TL
            Muz(Yerli II.) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL
            Nar Kilogram 10,00 TL 20,00 TL
            Nektarin Kilogram 30,00 TL 50,00 TL
            Pitahaya (Ejder Meyvesi) Kilogram 10,00 TL 20,00 TL
            Portakal Kilogram 3,00 TL 5,00 TL
            Portakal (Sıkmalık) Kilogram 6,00 TL 7,00 TL
            Portakal(lüx) Kilogram 13,00 TL 16,00 TL
            Şeftali Kilogram 30,00 TL 50,00 TL
            Üzüm(redglobe) Kilogram 50,00 TL 70,00 TL
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            Destan 22.Bölüm Fragmanı
            Haberler Ekonomi Sebze meyve fiyatları ne kadar? 9 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...
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