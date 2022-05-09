Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Armut Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Armut (Ankara) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Armut (Deveci) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Armut (Santamaria) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL Avakado Adet 7,00 TL 15,00 TL Ayva Kilogram 13,00 TL 15,00 TL Çağla Kilogram 10,00 TL 20,00 TL Çilek II. Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Çilek(I.) Kilogram 17,00 TL 20,00 TL Dut (Kara) Kilogram 15,00 TL 25,00 TL Elma (Amasya) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL Elma (Bodur) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL Elma (Golden) Kilogram 8,00 TL 14,00 TL Elma (Gransimit) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL Elma (Starkin) Kilogram 8,00 TL 14,00 TL Elma(fuji) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Elma(GoldenII.) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL Elma(gransimit)II. Kilogram 8,00 TL 10,00 TL

9 MAYIS İSTANBUL HALİ MEYVE FİYATLARI NE KADAR?

Sebze meyve fiyatları ne kadar? 9 Mayıs İstanbul Hali sebze ve meyveler kaç liradan alıcı buluyor? İşte güncel sebze, meyve fiyatı...