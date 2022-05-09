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    • Ekonomi
    • 09.05.2022 16:49
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    • 09.05.2022 16:49
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    Mazot fiyatları düşecek mi? 10 Mayıs 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Opet, Shell, BP benzin motorin otogaz güncel akaryakıt fiyatları!

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar yoğunlukla yapılıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim veya zam haberi gelip gelmediğini merak ediyor. Son olarak, Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 112,10 dolardan işlem görüyor. Peki, 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? 10 Mayıs Opet, Shell, BP benzin motorin otogaz güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    Mazot fiyatları düşecek mi? 10 Mayıs 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorine doğrudan etki ediyor. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte güncel Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı hakkında detaylar...

    Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,35 liraya ulaşmıştı.

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde yer alırken, bugün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

    9 Mayıs güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,04 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 20,35 liradan satılıyor.

    ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.



        İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

        İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

        Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 112,10 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 112,10 dolardan işlem görüyor.

        Cuma günü 113,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 112,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,33 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

        Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.

        Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında azalışa gittiğini açıklaması küresel petrol talebinde düşüş algısını artırarak fiyatları baskılıyor. Ülkenin, haziran ayı ham petrol fiyatlarını Asya ve Avrupa'daki alıcılar için düşürmesi bekleniyor.

        - AB, Rusya'dan petrol ithalatı yasağını müzakere ediyor

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

        Uluslararası basında yer alan habere göre, AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler teklif etti. Paketteki değişiklik çerçevesinde, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya, Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanınacak.

        Bu süreçte söz konusu ülkeler petrol boru hattı altyapılarını geliştirecek. Macaristan ve Slovakya'nın 2024 sonuna kadar, Çekya'nın da 2024 ortasına kadar boru hatlarından Rus petrolü almasına izin verilecek.

        G7 ülkeleri, pazar günü yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurmuştu.

        Brent petrolde teknik olarak 112,70 ile 113,32 dolar aralığının direnç, 111,74 ile 111,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Mazot fiyatları düşecek mi? 10 Mayıs 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Opet, Shell, BP benzin motorin otogaz güncel akaryakıt fiyatları!
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