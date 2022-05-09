Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların dikkatine: SGK duyurdu! O şartları yerine getiren herkes, erken emeklilik hakkına sahip olacak!

Emekli olmak, yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı gerçekleştiren ve vatandaşı güvencesi olduğuna dair rahat hissettiren en mühim etkenlerden biridir. Bu noktada, sigortalı bir çalışma yaşamına sahip olmuş olan ya da yaşamı süresince bir kere dahi olsa sigortalı bir işte çalışmış olan kişiler, emekli olmanın yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tespit ettiği kurallar, emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla rehber niteliğindedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı kategoriler altında araştırmış bulunduğu emeklilik başlığında, vatandaşlara erken emekli olmanın yollarını da göstermektedir. Bu kapsamda vatandaşlara, erken emekli olabilmeleri amacıyla oluşturulan başlıca çağrılardan biri, prim borçlanmasıdır. Vatandaşlar, geriye dönük prim borçlanması yaparak erken emekli olma hakkına sahiptirler.
Emeklilik Borçlanması
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "emekli olma şartları" başlığı altında belirlemiş bulunduğu genel maddeler, yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesidir. Yaş ve sigortalı olma zamanını tamamlamış olan vatandaşlar, prim ödemelerini tamamlamadan emekli olamazlar.