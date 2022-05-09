Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların dikkatine: SGK duyurdu! O şartları yerine getiren herkes, erken emeklilik hakkına sahip olacak!

Emekli olmak, yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı gerçekleştiren ve vatandaşı güvencesi olduğuna dair rahat hissettiren en mühim etkenlerden biridir. Bu noktada, sigortalı bir çalışma yaşamına sahip olmuş olan ya da yaşamı süresince bir kere dahi olsa sigortalı bir işte çalışmış olan kişiler, emekli olmanın yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tespit ettiği kurallar, emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla rehber niteliğindedir.