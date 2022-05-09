Biraz önce duyuruldu: Devletten büyük destek! Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

· Başvuru sahibinin ailesinin toplam gelirinin yoksulluk sınırın altında olması

· Başvuru sahibinin rastgele bir taşınır ya da taşınmaz gayrimenkule sahip olmaması sahip ise de malın ederinin yoksulluk aylığından daha düşük olması

· Başvuru sahibinin yetim, erkek ve lise okuyor olması halinde 18 yaşından ufak olması, yetim, erkek ve üniversite okuyor olması halinde ise 25 yaşından ufak olması

· Başvuru sahibinin boşanmış olması halinde nafaka ödemesi almıyor olması

