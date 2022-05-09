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    • Ekonomi
    • 09.05.2022 12:25
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    • 09.05.2022 12:25
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    Biraz önce duyuruldu: Devletten büyük destek! Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

    Devlet kurumları, detaylı faktörler kapsamında dezavantajlı gruplarda değerlendirilebilecek olan şahıslara birtakım yardımlar iletmektedirler. Bu yardımların çoğu, kişilerin esas gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacına hizmet etmektedir. Bu kapsamda devletin bu sosyal yardım siyasetini yürütmek ile yükümlü kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, gereksinim sahibi vatandaşlara “fakirlik/ muhtaçlık aylığı” hizmeti sunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

    Yeni dönemde detaylı faktörler kapsamında kendi geçimini sağlayamayacak halde olan ülke vatandaşlarına, devletin Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumu aracılığı ile geri ödemesiz nakit desteği verileceği açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz hususu yardım başlığının detaylarını açıkladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan verilebilecek olan nakdi yardım etmeye dair haberin devamı…

    Yoksulluk Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1.282 TL limitli yoksulluk aylığı hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin, ikamet ettikleri illerde tespit edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü binalarına gitmeleri, PTT aracılığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne posta yollamaları ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine giriş sağlamaları gerekmektedir.

    Yoksulluk Aylığı Nedir?

    Yoksulluk ya da başka adı ile muhtaçlık aylığı olarak tanınan sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan tasarlanmış olan bir sosyal yardım modelidir. Yaşlılıktan ya da yüzde 40 ve üzeri oranlı engel halinden dolayı kendi geçimini sağlayamayacak halde olan vatandaşlar, müdürlük doğrultusundan tasarlanmış olan bu yardım modelinden karşılıksız bir şekilde faydalanabilmektedirler.



        Yoksulluk Aylığı Başvuru Şartları 2022

        Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan tasarlanmış sosyal yardım modellerinden biri olan yoksulluk/ muhtaçlık aylığı amacıyla birtakım şartların sağlanması gerekmektedir. Kurum, gereksinim sahibi ailelere ulaştıracağı bu yardım modeli amacıyla şu müracaat kriterlerini belirlemiştir:

        · Öksüz ya da yetim olmak (çocuklar amacıyla)

        · Başvuru sahibinin yüzde 40 ve üzeri oranlarda engel haline sahip olması

        · Başvuru sahibinin sosyal güvencesinin olmaması

        · Başvuru sahibinin belge ile gösterilebilir bir derli toplu gelirinin olmaması

        · Başvuru sahibinin ailesinin toplam gelirinin yoksulluk sınırın altında olması

        · Başvuru sahibinin rastgele bir taşınır ya da taşınmaz gayrimenkule sahip olmaması sahip ise de malın ederinin yoksulluk aylığından daha düşük olması

        · Başvuru sahibinin yetim, erkek ve lise okuyor olması halinde 18 yaşından ufak olması, yetim, erkek ve üniversite okuyor olması halinde ise 25 yaşından ufak olması

        · Başvuru sahibinin boşanmış olması halinde nafaka ödemesi almıyor olması
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        Haberler Ekonomi Biraz önce duyuruldu: Devletten büyük destek! Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!
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