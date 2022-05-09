Biraz önce duyuruldu: Devletten büyük destek! Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Yeni dönemde detaylı faktörler kapsamında kendi geçimini sağlayamayacak halde olan ülke vatandaşlarına, devletin Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumu aracılığı ile geri ödemesiz nakit desteği verileceği açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz hususu yardım başlığının detaylarını açıkladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan verilebilecek olan nakdi yardım etmeye dair haberin devamı…
Yoksulluk Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1.282 TL limitli yoksulluk aylığı hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin, ikamet ettikleri illerde tespit edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü binalarına gitmeleri, PTT aracılığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne posta yollamaları ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine giriş sağlamaları gerekmektedir.
Yoksulluk Aylığı Nedir?
Yoksulluk ya da başka adı ile muhtaçlık aylığı olarak tanınan sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan tasarlanmış olan bir sosyal yardım modelidir. Yaşlılıktan ya da yüzde 40 ve üzeri oranlı engel halinden dolayı kendi geçimini sağlayamayacak halde olan vatandaşlar, müdürlük doğrultusundan tasarlanmış olan bu yardım modelinden karşılıksız bir şekilde faydalanabilmektedirler.