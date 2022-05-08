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    • Ekonomi
    • 08.05.2022 09:41
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    • 08.05.2022 09:41
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    Tarih vererek tokat etkisi yaratacak dedi! İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu! Gram altın 1200 - 1450 lira seviyesine...

    8 Mayıs altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Hal böyle olunca özellikle uzmanların yorumları sıkı takibe alınıyor. İslam Memiş altın yorumları da merakla okunuyor. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Mayıs son dakika altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu!

    Vatandaşlar altın fiyatlarında hareketlilik sonrası yaşanan son gelişmeler inceleniyor. Bu kapsamda binlerce kişi altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Öte yandan uzmanların yaptığı değerlendirmeler sık sık okunuyor. İslam Memiş altın yorumları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Mayıs son dakika altın fiyatları!

    GRAM VE ONS ALTIN

    Gram altının mayısın ilk haftasını yükselişle tamamladığını söyleyen Memiş, "Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağını öngörüyorum" dedi.

    Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, "Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var. Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar.

        Ama yıl içinde bu bant aralığının dışına çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2 bin 150 dolar seviyesi öngörümde herhangi bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI!

        DOLAR İÇİN HAZİRAN-TEMMUZ UYARISI

        Altın alımı için nisan ayının son fırsat olduğunu bir kez daha yineleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarında yukarı yönlü hamlenin devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle haziran ve temmuza dikkat çeken analist, yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi.

        Dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerini gördüğünü dile getiren İslam Memiş, doların değer artışının tüm dünyada hissedildiğini, Türkiye'de ise baskılanmadan dolayı kısmi bir hissedilme yaşandığını belirtti.
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        Haberler Ekonomi Tarih vererek tokat etkisi yaratacak dedi! İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu! Gram altın 1200 - 1450 lira seviyesine...
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