Tarih vererek tokat etkisi yaratacak dedi! İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu! Gram altın 1200 - 1450 lira seviyesine...

Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, "Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var. Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar.