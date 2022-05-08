Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz indirimi olur mu? Merkez Bankası 2022 toplantı tarihleri!

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Mayıs ayında bir kez daha toplanacak. Piyasalar PPK toplantısından çıkacak kararı merakla bekliyor. Son toplantıda faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Peki, Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.