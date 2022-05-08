Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz indirimi olur mu? Merkez Bankası 2022 toplantı tarihleri!

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Mayıs ayında bir kez daha toplanacak. Piyasalar PPK toplantısından çıkacak kararı merakla bekliyor. Son toplantıda faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Peki, Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler!