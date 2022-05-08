Mayıs 3600 ek gösterge son dakika haberleri! 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ek gösterge kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart'ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin'in işaret ettiği 3'üncü toplantı da 10 Mayıs'ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600'e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600'de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.