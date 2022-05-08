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    • Ekonomi
    • 08.05.2022 11:50
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    • 08.05.2022 11:50
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    Mayıs 3600 ek gösterge son dakika haberleri! 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ek gösterge kimlere verilecek?

    3600 ek gösterge başta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmak üzere milyonlar kamu çalışanı tarafından araştırılıyor. 3600 ek göstergenin artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları da artacak. Ek göstergede son viraja girildi. 3600 ek gösterge için yapılacak son toplantının ardından düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ek gösterge kimlere verilecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    3600 ek gösterge son durum ne oldu araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor? Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmalar olumlu. Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. Son toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ek gösterge kimlere verilecek?

    3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

    Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. Son toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor.

    4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır. Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak."

    EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    TRT Haber'in haberine göre, son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

    Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

        Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

        "İlk kapsam genişlemesi 14 Mart'ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin'in işaret ettiği 3'üncü toplantı da 10 Mayıs'ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

        Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600'e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600'de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Mayıs 3600 ek gösterge son dakika haberleri! 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ek gösterge kimlere verilecek?
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