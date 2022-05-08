Mayıs 3600 ek gösterge son dakika haberleri! 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son durum ne oldu araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor? Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmalar olumlu. Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. Son toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ek gösterge kimlere verilecek?
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. Son toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor.
4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır. Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak."
EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?
TRT Haber'in haberine göre, son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.