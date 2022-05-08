Çalışan kadınlara erken emeklilik fırsatı: 6 yıl (2160 gün) prim...

Bazı kadın çalışanlar doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Bu nedenle prim gün sayıları az kalıyor, emeklilikleri gecikiyor. Yasalarımız bu duruma çözüm için doğum borçlanması hakkı tanıyor.
■ Kimler borçlanma yapabilir?
Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.
■ Staj sonrası süre borçlanılabilir mi?
Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanarak erken emeklilik imkanı elde ediyor.