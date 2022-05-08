Çalışan kadınlara erken emeklilik fırsatı: 6 yıl (2160 gün) prim...

■ Daha az süre borçlanma imkanı var mı?

1 çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İsteyenler 30 gün de borçlanabilir. Yani ihtiyaç kadar borçlanma yapılabilir.

■ Ne kadar ödeniyor?

1 aylık borçlanma en az bin 601 lira. Üst limit de bunun 7.5 katı.