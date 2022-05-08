8 Mayıs benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları...

8 Mayıs Salı benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ülke genelinde milyonlarca araç sahibi var ve en merak edilen konular arasında akarkayıt fiyatları yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL
İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL
ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL
İZMİR MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL
Brent petrolün varil fiyatı 111,59 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyor.
Dün 113,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 111,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,88 dolardan alıcı buldu.
Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik açıklamaları fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracaklarını duyurmuştu. AB'nin teklifi en geç gelecek hafta pazartesiye kadar değerlendirmesi bekleniyor.