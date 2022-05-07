Gram ve çeyrek için 'Mayıs-Temmuz aralığı riskli' diyerek duyurdu! İslam Memiş'ten altın fiyatları ikazı: Patlamayla agresif yükseliş öncesi...

Altın fiyatlarında yaşanan mühim değişimler büyük ve ufak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Ramazan Bayramı boyunca altın fiyatlarında inişler yaşandı. Altın pazarsında hareketlilik göze çarparken bilhassa piyasa eksperleri ve analistler doğrultusundan oluşturulan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz pazarlarındaki son hali analiz eden eksperler fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.