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    • Ekonomi
    • 07.05.2022 14:01
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    • 07.05.2022 14:01
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    Fiat'ın herkes tarafından merakla beklenen modeli nihayet Türkiye'de satışta; Fiyatını görenler şaşkına uğradı! Peynir ekmek gibi satacak

    Günümüzde koşullarında sıfır otomobil satın alabilmek olabildiğince güç bir durumdur. İkinci el otomobil tipleri amacıyla de fiyatlar gene aynı şekilde uçuk olarak yer alıyor. Genel olarak otomobil alabilmek isteyenlerin piyasayı derli toplu olarak takip etmesi gerekir. Güçlü bir otomobil markası olarak Fiat yeni otomobil modeli ile fiyatlarda rakamları indirmeyi başarmıştır. Günümüzde Fiat 500 yeni modeli olarak firma 320 bin 500 TL olarak satış için fiyat rakamlarını belirledi.

    takvim.com.tr
    Fiyatını görenler şaşkına uğradı! Peynir ekmek gibi satacak

    Model olarak oldukça dikkat çeken Fiat otomobiller günümüzde fiyat listeleri ile de dikkatleri çekmiştir. Genel olarak son yıllarda otomobil piyasalarında sıklıkla fiyat artışlarının yaşanması özelliklede sıfır otomobil alımlarını zorlaştırıyor. Fakat Fiat 500 yeni modelini satın almak fiyat durumunda dolayı daha kolaydır. Günümüzde aynı kaliteli 330 bin TL'ye sıfır otomobil bulmak imkansıza yakındır.

    Fiat 500 Hybrid

    Fiat firması olarak satışa yayılan Fiat 500 Hybird otomobil seçimleri bugünümüzde ön planda yer alır. Çünkü Fiat 500 günümüzün fiyat performans otomobillerinden birisidir. Özelliklede son senelerde kullanımı kolay sıfır otomobil satın alınmak istenir. Bu yüzden de hem ekonomik açıdan hem de nitelik tarafından sık sık Fiat 500 Hybird seçimleri sağlanır.

    Genel olarak bakıldığında Fiat 500 Hybird otomobillerde ilk evvel dizayn yönleri ilgi çeker. Özelliklede gençler amacıyla en uygun otomobil dizaynları arasında Fiat 500 Hybird otomobili yer alır. Fiat ülkemizde en çok satan markalar arasında bulunduğundan değişik modelleriyle de ön plana çıkıyor. Aslında bu durumun oluşmasında Fiat markasının makul bütçeli araba modellerliyle de karşımıza çıkması etkili oluyor!

        Peynir Ekmek Gibi Satacak!

        Otomobil satın alma süreçlerinden evvel karar verme süreci yaşanır. Karar adımında ise otomobillerin hem fiyat rakamları hem de nitelik standartları göz önünde yer alır. Günümüzde pazar koşullarına göre Fiat 500 Hybird seçimleri daha yoğundur. Uzun vadeli olarak otomobil seçimleri amacıyla nitelik tarafından de Fiat 500 en uygun yapıdadır. Son senelerde geleceğe yatırım hedefli ve kullanımı kolay otomobil tercih etmek isteyenlerin tercihler Fiat 500 oluyor.

        Fiat 500L, 95 hp güç ve 127 Nm tork yapan 1.4 Fire atmosferik benzinli ve 95 hp güç ve 200 Nm tork yapan 1.3 Multijet dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır. Fiat 500L 1.4 Fire, 6 ileri manuel, Fiat 500L 1.3 Multijet ise Dualogic 5 ileri manuel robotize şanzımanla satın alınabilmektedir.

        Fiat 500L 1.4 Fire kent içi 7.1-7.4L, kent dışı 5.7-5.9L, ortalama 6.3-6.5L, Fiat 500L 1.3 Multijet kent içi 4.8-4.9L, kent dışı 4.0-4.4L, ortalama 4.3-4.5L yakıt tüketmektedir.

        Fiat 500 Hybrid güncel fiyat listesi

        Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP 320.500 TL'den satılıyor

        Fiat 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 390.400 TL'den satılıyor

        Fiat 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP 396.100 TL'den satılıyor

        Fiat 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 437.300 TL'den satılıyor
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