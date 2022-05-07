Emekli vatandaşlara, ek ödeme alabilmeleri için son çağrı yapıldı! Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonu tutarları ve kampanya şartları açıklandı!

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin gündelik yaşam şartlarına yansımasından sonra nakde sıkışan emekli müşterilere, Denizbank, Akbank ve İş Bankası'ndan müjdeli haber geldi. İlgili bankalar, emekli maaşı hesabını kendi bünyelerine taşıyan yeni müşterilerine, değişik tutarlarda ek ödeme hizmeti sunacaklarını açıkladılar.
İş Bankası Emekli Promosyonu
Köklü bir banka olmanın avantajlarını müşterilerine de hissettiren Türkiye İş Bankası, yeni dönemde emekli olacak olan ya da durumu hazırda emekli olan fakat maaş ödemesini değişik bir banka aracılığı ile alan vatandaşlara, kendi bünyesine dahil olmaları ve 3 sene süresince bankada kalacaklarının sözünü vermeleri karşılığında maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.
Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan promosyon kampanyası haberine göre yeni dönemde bankanın emekli müşterisi olmayı kabul eden vatandaşlara ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde açıklandı:
· 1.500 TL'den daha düşük emekli maaşı alanlara: 2.250 TL
· 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL
· 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2 bin 500 TL