Emekli vatandaşlara, ek ödeme alabilmeleri için son çağrı yapıldı! Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonu tutarları ve kampanya şartları açıklandı!

İş Bankası Emekli Promosyonu

Köklü bir banka olmanın avantajlarını müşterilerine de hissettiren Türkiye İş Bankası, yeni dönemde emekli olacak olan ya da durumu hazırda emekli olan fakat maaş ödemesini değişik bir banka aracılığı ile alan vatandaşlara, kendi bünyesine dahil olmaları ve 3 sene süresince bankada kalacaklarının sözünü vermeleri karşılığında maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.