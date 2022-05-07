Ayaklar yerden kesilecek! Hyundai bu modeli sadece 160.000 TL’ye satacak; Haberi duyan bayilere akın etti!

Hyundai marka olarak bu proses amacıyla da olabildiğince kuvvetli bir kampanya ile karşımıza çıkıyorlar. Türkiye'de her devre amacıyla sık sık ön planda yer alan Hyundai kampanya tipleri ile bugünümüzde daha çok ön planda yer alır. Hyundai marka olarak Casper Van ticari otomobillerini 11.400 Dolar yani 160 bin TL fiyatı ile satışa sundu.
Günümüzde Hyundai doğrultusundan yayılan bu kampanya pek çok bireyin ilgisini çekmiş durumdadır. Genel olarak Hyundai Casper Van ticari otomobil seçimleri günden güne artmaktadır. Yaşanan pandemi sürecinin en iyi fiyat performans otomobillerinden birisi oldu. Genellikle ticari vasıta kullanmak isteyenler amacıyla 160 bin TL'ye Casper Van en uygun vasıtalardan birisidir.
Ucuz Otomobil İsteyenler İçin Hyundai Casper Van
Günümüzde otomobil tercih eder iken pek çok ayrıntı ön planda yer alır. Özelliklede otomobillerin fiyat hali tercih sürecinin esas olarak etkiler. Ucuz ve kaliteli ticari otomobil kullanmak isteyenlerin adresi bugünümüzde Hyundai Casper Van oluyor. 160 bin TL fiyat vererek Hyundai; hem ucuz hem de kaliteli otomobil satışını sağlamaktadır.