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    • Ekonomi
    • 07.05.2022 13:47
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    • 07.05.2022 13:48
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    Ayaklar yerden kesilecek! Hyundai bu modeli sadece 160.000 TL’ye satacak; Haberi duyan bayilere akın etti!

    Günümüzde genel olarak makul bütçeli otomobile sahip olmak olabildiğince güçtür. Özelliklede pandemi sürecinde sıfır ortalama otomobillerin fiyatları 270 bin TL seviyesinde yer alıyor. Sıfır otomobil satın alabilmek isteyenler ise genel olarak özelliklede fiyat performans otomobilleri tercih etmek istiyorlar. Sıklıkla tercih edilen Hyundai Casper Van otomobilin en esas özelliği tasarımı oluyor. Mini şeklinde olması genel olarak estetik yönden beğenilmektedir.

    takvim.com.tr
    Hyundai bu modeli sadece 160.000 TL’ye satacak;

    Hyundai marka olarak bu proses amacıyla da olabildiğince kuvvetli bir kampanya ile karşımıza çıkıyorlar. Türkiye'de her devre amacıyla sık sık ön planda yer alan Hyundai kampanya tipleri ile bugünümüzde daha çok ön planda yer alır. Hyundai marka olarak Casper Van ticari otomobillerini 11.400 Dolar yani 160 bin TL fiyatı ile satışa sundu.

    Günümüzde Hyundai doğrultusundan yayılan bu kampanya pek çok bireyin ilgisini çekmiş durumdadır. Genel olarak Hyundai Casper Van ticari otomobil seçimleri günden güne artmaktadır. Yaşanan pandemi sürecinin en iyi fiyat performans otomobillerinden birisi oldu. Genellikle ticari vasıta kullanmak isteyenler amacıyla 160 bin TL'ye Casper Van en uygun vasıtalardan birisidir.

    Ucuz Otomobil İsteyenler İçin Hyundai Casper Van

    Günümüzde otomobil tercih eder iken pek çok ayrıntı ön planda yer alır. Özelliklede otomobillerin fiyat hali tercih sürecinin esas olarak etkiler. Ucuz ve kaliteli ticari otomobil kullanmak isteyenlerin adresi bugünümüzde Hyundai Casper Van oluyor. 160 bin TL fiyat vererek Hyundai; hem ucuz hem de kaliteli otomobil satışını sağlamaktadır.

        Özellikle de gençler amacıyla Hyundai markası doğrultusundan yayılan bu kampanya süreci değerlendirilmektedir. Son senelerde ucuz otomobil fiyat listelerinde sayılar süratli bir şekilde yükselmektedir. Hyundai satışlarını her kitlede çoğalmak amacıyla kuvvetli bir fiyat performans kampanyası Casper Van ile sunuyor. Hyundai son günlerde makul fiyatlı vasıta modelleriyle de ön plana çıkıyor! Hyundai Casper Van tam da bu noktada ayrıcalıklı fırsatlarla satışa sunuluyor!

        Hyundai Casper Van Özellikleri

        Sıklıkla tercih edilen Hyundai Casper Van otomobilin en esas özelliği tasarımı oluyor. Mini şeklinde olması genel olarak estetik yönden beğenilmektedir. Ticari kitle amacıyla otomobilin tasarımları daha makul yapıdadır. Hem de geniş bagaj özelliği ile de ticari araçlarda problem olan bagaj problemi son bulmuştur.

        Gücünü 1.0 litrelik atmosferik ve üç silindirli motorundan alıyor bu küçücük ticari. Toplamda 75 bg güç ve 95 Nm tork yapan bu ünite tam bir performans canavarı olmasa da iş görecektir. Ancak model ile ağır yük taşımak isteyenler amacıyla Hyundai, aynı ünitenin 99 bg güç ve 172 Nm tork üretebilen turbolu versiyonunu öneriyor. Her iki motor alternatifi de 4 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş halde.

            Ülkemizde otomobil fiyatları bundan sonra psikolojileri bozacak seviyeye gelmiş olsa da dünya genelinde hal bu tür değil. Güney Koreli kullanıcılar bu ufak modele yalnızca 11.400 dolar (günümüz kuruyla) ödeyerek sahip olabilecek.
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            Haberler Ekonomi Ayaklar yerden kesilecek! Hyundai bu modeli sadece 160.000 TL’ye satacak; Haberi duyan bayilere akın etti!
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