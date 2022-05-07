Ayaklar yerden kesilecek! Hyundai bu modeli sadece 160.000 TL’ye satacak; Haberi duyan bayilere akın etti!

Gücünü 1.0 litrelik atmosferik ve üç silindirli motorundan alıyor bu küçücük ticari. Toplamda 75 bg güç ve 95 Nm tork yapan bu ünite tam bir performans canavarı olmasa da iş görecektir. Ancak model ile ağır yük taşımak isteyenler amacıyla Hyundai, aynı ünitenin 99 bg güç ve 172 Nm tork üretebilen turbolu versiyonunu öneriyor. Her iki motor alternatifi de 4 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş halde.