Tüm (tam) ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI | 7 Mayıs gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın alış satış rakamları

ALTINDA SON DURUM! Piyasaların son gününde altın alış ve satış fiyatları gündeme geldi. Küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Ata altın fiyatı haftanın son gününde 6.100,00 TL'den işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Cumhuriyet altının fiyatı artacak mı? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi altın fiyatları...
7 MAYIS 2022 CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 896,93
Gram altın satış: 897,12
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.472,00
Çeyrek altın satış: 1.492,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.943,00
Yarım altın satış: 2.985,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.877,00
Tam altın satış: 5.948,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.062,00
Cumhuriyet altını satış: 6.154,00