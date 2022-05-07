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    • Ekonomi
    • 07.05.2022 12:43
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    • 07.05.2022 12:43
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    Tüm (tam) ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI | 7 Mayıs gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın alış satış rakamları

    ⚡SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları FED faiz kararının açıklamasından sonra en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yatırımcılar Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan arttırdı. Peki, 7 Mayıs gram, çeyrek, yarım, tam altın, ONS altın, Cumhuriyet, ata atlın fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü güncel, canlı, anlık altın fiyatları...

    ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI

    ALTINDA SON DURUM! Piyasaların son gününde altın alış ve satış fiyatları gündeme geldi. Küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Ata altın fiyatı haftanın son gününde 6.100,00 TL'den işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Cumhuriyet altının fiyatı artacak mı? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi altın fiyatları...

    7 MAYIS 2022 CUMA ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 896,93

    Gram altın satış: 897,12

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.472,00

    Çeyrek altın satış: 1.492,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.943,00

    Yarım altın satış: 2.985,00

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış: 5.877,00

    Tam altın satış: 5.948,00

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış: 6.062,00

    Cumhuriyet altını satış: 6.154,00

        ATA ALTIN NE KADAR?

        Ata altın alış: 6.033,00

        Ata altın satış: 6.103,00

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. İşte o açıklama;

        "BUNLAR BENİM İÇİN DİP SEVİYELERDİR"

        "Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim" diyen İslam Memiş, "Bildiğiniz gibi Nisan'da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs'a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim.

        Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.

        FED, faizi %50 baz puan artırarak %1'e yükseltti. İslam Memiş 50 baz puan için öngörüde bulunmuştu. "Fed sonrası yatırımcılar neye göre nasıl karar vermeli?" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullanmıştı;

        ''Fed 50 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell güvercin ton da bir açıklama yaparsa; küresel borsalar toparlar, dolar varlıkları geriler, emtia ve kripto paralar yükselişe geçer, piyasalar rahatlar. Bugünkü küresel ekonomik koşulları, jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurduğumuzda Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli gördüğümü belirtmek isterim."
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        Haberler Ekonomi Tüm (tam) ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI | 7 Mayıs gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın alış satış rakamları
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