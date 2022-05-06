TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 81 il TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 81 ilde yapılması planlanan projeye dair detayları bir süre önce yaptığı açıklama ile duyurmuştu. "Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek." ifadelerine yer vermişti. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!
2022 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
81 il için sosyal konut müjsesi veren Bakan Kurum, ''Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.
TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama söz konusu değilken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.