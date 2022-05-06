Doğum sonrası isteyenler anneler yarı zamanlı çalıp tam maaş alabiliyor!

Çalışma hayatına ara vermeden çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik Nisan 2016'da hayata geçirilen 'yarım çalışma ödeneği' sürüyor. Annelere işveren yarım maaş öderken, çalışılmayan sürenin ücretini ise İŞKUR 'yarım çalışma ödeneği' kapsamında asgari ücret üzerinden ödüyor. 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 dönemini içeren 15 ayda, 5 bin 238 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Uygulamaya dahil olan kişilere toplam 24.4 milyon lira ödeme yapıldı.
NASIL YARARLANILIYOR?
Programın hayata geçirildiği tarihten 1 Nisan 2022'ye kadar ise 36 bin 308 kişiye 106 milyon 957 bin lira ödendi. Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Ödenek için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması şartları aranıyor. Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60, ikincide 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün olarak uygulanıyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenirken, çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 güne yükseltiliyor. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödeniyor.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: İŞKUR NE ÖDÜYOR?
NOT: Çalışan işyerinden de yarım çalışma boyunca her ay maaşının yarısını alıyor. Ödemeden damga vergisi kesiliyor.