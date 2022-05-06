Doğum sonrası isteyenler anneler yarı zamanlı çalıp tam maaş alabiliyor!



NASIL YARARLANILIYOR?

Programın hayata geçirildiği tarihten 1 Nisan 2022'ye kadar ise 36 bin 308 kişiye 106 milyon 957 bin lira ödendi. Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Ödenek için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması şartları aranıyor. Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60, ikincide 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün olarak uygulanıyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenirken, çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 güne yükseltiliyor. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödeniyor.