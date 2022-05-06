ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI | 6 Mayıs gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın alış satış rakamları

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.033,00

Ata altın satış: 6.103,00

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. İşte o açıklama;

"BUNLAR BENİM İÇİN DİP SEVİYELERDİR"

"Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim" diyen İslam Memiş, "Bildiğiniz gibi Nisan'da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs'a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim.

Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.