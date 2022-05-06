ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI | 6 Mayıs gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın alış satış rakamları

⚡SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları FED faiz kararının açıklamasından sonra en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yatırımcılar Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan arttırdı. Peki, 6 Mayıs gram, çeyrek, yarım, tam altın, ONS altın, Cumhuriyet, ata atlın fiyatı kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma günü güncel, canlı, anlık altın fiyatları...
6 MAYIS 2022 CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 896,93
Gram altın satış: 897,12
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.472,00
Çeyrek altın satış: 1.492,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.943,00
Yarım altın satış: 2.985,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.877,00
Tam altın satış: 5.948,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.062,00
Cumhuriyet altını satış: 6.154,00