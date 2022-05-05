MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? E-DEVLET TERCİH YAPMA EKRANI VE KILAVUZ! MSÜ 2022 tercih sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022 MSÜ tercihlerinin 18 Nisan tarihinde başladığı hatırlatıldı. ''Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 18 Nisan 2022 tarihinde başlamış olup 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.'' denildi.

2022 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca tercih işlemleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

MSÜ TERCİH BAŞVURU EKRANI

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