MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? E-DEVLET TERCİH YAPMA EKRANI VE KILAVUZ! MSÜ 2022 tercih sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerinde sona geliniyor. Her yıl binlerce adayın başvurduğu MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yapılmıştı. Sınavda başarı elde eden adaylar tercih işlemlerini 18 Nisan'da başladı. Tercih süreci devam ederken MSB'den son dakika açıklama geldi. Peki MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ 2022 tercih sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İşte yanıtları...
MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022 MSÜ tercihlerinin 18 Nisan tarihinde başladığı hatırlatıldı. ''Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 18 Nisan 2022 tarihinde başlamış olup 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.'' denildi.
2022 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca tercih işlemleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
MSÜ 2022 tercih sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.