2022 Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Mayıs ayına girilmesiyle birlikte kirada oturan vatandaşlar, yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinde en çok araştırılan konuların başında Mayıs ayı kira artış oranı bulunuyor. Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler!
MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ Mİ?
Mayıs 2022 kira artış oranı açıklanmadı. Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasının hemen ardından kira artış oranı belli olacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Geçen yılın aynı oranına göre: Yİ-ÜFE ya da TÜFE üzerinden geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınarak kira artışı hesaplanır. 12 aylık ortalama: 12 aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE aylık ortalaması toplanır ve 2'ye bölünür. Kira artışı, çıkan sonuç üzerinden hesaplanır.