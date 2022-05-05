İslam Memiş'ten altın fiyatları ikazı: Gram ve çeyrek için 'Mayıs-Temmuz aralığı riskli' diyerek duyurdu! Patlamayla agresif yükseliş öncesi...

Pek çok kişinin yatırım yaptığı altın fiyatlarında hareketlilik son dönemde oldukça dikkat çekiyor. Yaz aylarında fiyatların gidişatı akıllardaki yerini koruyor. Altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten konu hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş son dakika altın yorumları!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. İşte o açıklama;
"BUNLAR BENİM İÇİN DİP SEVİYELERDİR"
"Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim" diyen İslam Memiş, "Bildiğiniz gibi Nisan'da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs'a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim.
Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.