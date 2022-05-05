Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bodruma tarihin en büyük yolcu gemisi bereketiyle geldi! Turistler hem bölgeyi gezdi hem de esnafın yüzünü güldürdü

    Bodrum’a dün tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi. Gemideki turistler bölgeyi gezdi, esnafı da sevindirdi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Bodrum ’sea’feri

    Kruvaziyer sezonu hızlı başladı. İstanbul'dan yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'in ardından dün Bodrum Limanı'na geldi. Lüks otel konforunda 2 bin 116 kamarası bulunan 323 metrelik gemideki Alman, Rus ve İtalyan ağırlıktaki turistler Bodrum'da günü geçirdi. Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu bekliyoruz. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz" dedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesine de dün 2 bin 800 yolcunun bulunduğu 4 kruvaziyer geldi.



    SUYU DÖNÜŞTÜRÜYOR
    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), termal yöntemleri ve ayırma proseslerini içeren hibrit teknolojiyle deniz suyunu yüzde 40 daha az maliyetle ve çevreci yöntemlerle içme ve kullanma suyuna dönüştürecek. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yüksel İmer, "Hibrit teknoloji ile hem termal hem de ayırma prosesleri ölçeğinde yapılan ön çalışmalarda yüzde 40 oranında maliyeti azalttığımızı belirledik. Hem suyu dönüştüreceğiz hem de o suyu dönüştürürken harcanan enerji miktarını da azaltacağız" dedi.



    SATIŞTA GÜZEL HAMLE
    Türk kozmetik sektörü, 2021'de yüzde 17 artışla 1 milyar dolar ihracat eşiğini aşarak dünya kozmetik pazarında 23'üncü sıraya yerleşti. Bir kozmetik şirketinin Başkan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "Pandemi öncesinde ülkemizde yabancı markaların satışları yüksekti. Pandemide yerli markalar tanıtımı kesmedi, Türkiye'de yerli markaların satışları ilk kez yabancı markaları geçti" dedi.



        TWİTTER'I ÜCRETLİ YAPACAK
        Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için 'cüzi ücretleri' olabileceğini duyurdu. Platformu için geliştirmeler yapmak istediğini söyleyen Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarında tamamlanması bekleniyor. Musk, platformdan 'trol' kullanıcıları kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyonu buldu.



        'ESNAFLIK CAZİP HALE GETİRİLMELİ'
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının baba mesleğine ilgi göstermediklerini ve birçok mesleğin yok olmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Esnafı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalı. Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli ki buraya doğru yönelimler artsın."



        TÜRK FİRMALARINDAN PARİS ÇIKARMASI
        Elektrikli otomobillerden uçakların iç mekan aksamlarına kadar birçok alanda kullanılan kompozit malzemeleri üreten sanayiciler, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World Fuarı'nda buluştu. Fuara, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gerçekleştirdiği milli katılım organizasyonu kapsamında 14, bireysel bazda ise 26 olmak üzere toplam 40 Türk firması katıldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "JEC World, Türk kompozit endüstrisinin küresel boyutta tanıtımına katkı sağlayacaktır" dedi.

        AÇILIŞ HAFTAYA
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirterek, "Rize-Artvin Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje" diye konuştu.

        FED FAİZİ 50 BAZ PUAN ARTIRDI
        ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Banka en son 22 yıl önce 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Fed, mart toplantısında ise 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşündüklerini belirten Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra dolar zayıflarken altında hafif yükseliş yaşandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aralarında diyalog yok
        Haberler Ekonomi Bodruma tarihin en büyük yolcu gemisi bereketiyle geldi! Turistler hem bölgeyi gezdi hem de esnafın yüzünü güldürdü
            SON DAKİKA