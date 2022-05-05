Bodruma tarihin en büyük yolcu gemisi bereketiyle geldi! Turistler hem bölgeyi gezdi hem de esnafın yüzünü güldürdü





TÜRK FİRMALARINDAN PARİS ÇIKARMASI

Elektrikli otomobillerden uçakların iç mekan aksamlarına kadar birçok alanda kullanılan kompozit malzemeleri üreten sanayiciler, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World Fuarı'nda buluştu. Fuara, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gerçekleştirdiği milli katılım organizasyonu kapsamında 14, bireysel bazda ise 26 olmak üzere toplam 40 Türk firması katıldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "JEC World, Türk kompozit endüstrisinin küresel boyutta tanıtımına katkı sağlayacaktır" dedi.



AÇILIŞ HAFTAYA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirterek, "Rize-Artvin Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje" diye konuştu.



FED FAİZİ 50 BAZ PUAN ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Banka en son 22 yıl önce 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Fed, mart toplantısında ise 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşündüklerini belirten Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra dolar zayıflarken altında hafif yükseliş yaşandı.

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