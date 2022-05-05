Bodruma tarihin en büyük yolcu gemisi bereketiyle geldi! Turistler hem bölgeyi gezdi hem de esnafın yüzünü güldürdü

Kruvaziyer sezonu hızlı başladı. İstanbul'dan yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'in ardından dün Bodrum Limanı'na geldi. Lüks otel konforunda 2 bin 116 kamarası bulunan 323 metrelik gemideki Alman, Rus ve İtalyan ağırlıktaki turistler Bodrum'da günü geçirdi. Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu bekliyoruz. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz" dedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesine de dün 2 bin 800 yolcunun bulunduğu 4 kruvaziyer geldi.
SUYU DÖNÜŞTÜRÜYOR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), termal yöntemleri ve ayırma proseslerini içeren hibrit teknolojiyle deniz suyunu yüzde 40 daha az maliyetle ve çevreci yöntemlerle içme ve kullanma suyuna dönüştürecek. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yüksel İmer, "Hibrit teknoloji ile hem termal hem de ayırma prosesleri ölçeğinde yapılan ön çalışmalarda yüzde 40 oranında maliyeti azalttığımızı belirledik. Hem suyu dönüştüreceğiz hem de o suyu dönüştürürken harcanan enerji miktarını da azaltacağız" dedi.
SATIŞTA GÜZEL HAMLE
Türk kozmetik sektörü, 2021'de yüzde 17 artışla 1 milyar dolar ihracat eşiğini aşarak dünya kozmetik pazarında 23'üncü sıraya yerleşti. Bir kozmetik şirketinin Başkan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "Pandemi öncesinde ülkemizde yabancı markaların satışları yüksekti. Pandemide yerli markalar tanıtımı kesmedi, Türkiye'de yerli markaların satışları ilk kez yabancı markaları geçti" dedi.