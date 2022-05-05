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    • Ekonomi
    • 05.05.2022 22:35
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    • 05.05.2022 22:48
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    6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? 📢Sigara zammı var mı yok mu? 🔔BAT, Philip Morris, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu?

    Tiryakiler tarafından akşam saatlerinde yoğun bir şekilde 6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? 📢Sigaraya zam var mı yok mu sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Sosyal medyadaki sigara zammı iddiaların ardından yarın itibariyle sigara fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Ocak ve Mart aylarında yapılan artışın ardından yeni bir zam söz konusu mu? British American Tobacco BAT, Philip Morris, Japan Tobacco International JTİ güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu?

    takvim.com.tr
    6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar?

    6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? 📢Sigaraya zam var mı yok mu? 🔔BAT, Philip Morris, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddialarının ardından gerçek bilgileri araştırmaya başlayan tiryakiler yarın itibariyle fiyatlarda bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte güncel fiyatlar...

    6 MAYIS SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    Japan Tobacco International (JTİ) sigara fiyatları

    Camel Yellow 48 TL

    Winston Slender Dark Blue& Deep Blue 26 TL

    Winston Slender 26 TL

    Winston 27 TL

    Winston Xsence Black & Grey 28 TL

    Camel Slender 25,5 TL

    Camel 26 TL

    LD 25,5 TL

    Monte Carlo 25,5 TL

        SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

        British American Tobacco (BAT) sigara fiyatları

        Kent (Dark Blue, Dark Blue Long, Switch) 26 TL

        Kent D-Range (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long) 26 TL

        Kent (Blue, Grey, White) 27 TL

        Kent Slims (Black, grey) 29 TL

        Rothmans 25,50 TL

        Tekel 2000 25,50 TL

        Tekel 2000 (Kırmızı 50/100) 40/65 TL

        Tekel 2001 25,50 TL

        Viceroy 26 TL

        Pall Mall 26 TL

        Samsun 26 TL

        Maltepe 26 TL
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        Haberler Ekonomi 6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? 📢Sigara zammı var mı yok mu? 🔔BAT, Philip Morris, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu?
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