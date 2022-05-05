6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? 📢Sigaraya zam var mı yok mu? 🔔BAT, Philip Morris, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddialarının ardından gerçek bilgileri araştırmaya başlayan tiryakiler yarın itibariyle fiyatlarda bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte güncel fiyatlar...
6 MAYIS SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Japan Tobacco International (JTİ) sigara fiyatları
Camel Yellow 48 TL
Winston Slender Dark Blue& Deep Blue 26 TL
Winston Slender 26 TL
Winston 27 TL
Winston Xsence Black & Grey 28 TL
Camel Slender 25,5 TL
Camel 26 TL
LD 25,5 TL
Monte Carlo 25,5 TL