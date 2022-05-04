Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE Nisan enflasyon rakamları...

Her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verilerinde gözler Nisan ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından 2 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi hakkında aramalar hız kazandı. Peki; 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Nisan enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları!
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI VE MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Ancak 3 Mayıs'ın bayrama denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs Perşembe saat 10:00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
Enflasyonun 2022 yıl sonunda %42,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yıl sonunda %12,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %38,7-46,9 aralığında orta noktası %42,8 gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
Merkez Bankası'nın 2022 ve 2023 yılı içni petrol fiyatları tahmini netleşti. Buna göre TCMB'nin 2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 102,2 dolar, 2023 yılı için tahmini 93,9 dolar oldu.