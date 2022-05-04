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    • Ekonomi
    • 04.05.2022 22:42
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    • 04.05.2022 22:42
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    Gram ve çeyrek için 'Mayıs-Temmuz aralığı riskli' diyerek duyurdu! İslam Memiş'ten altın fiyatları ikazı: Patlamayla agresif yükseliş öncesi...

    Pek çok kişinin yatırım yaptığı altın fiyatlarında hareketlilik son dönemde oldukça dikkat çekiyor. Yaz aylarında fiyatların gidişatı akıllardaki yerini koruyor. Altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten konu hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş son dakika altın yorumları!

    takvim.com.tr
    İslam Memiş’ten altın fiyatları ikazı! Temmuz ayına kadar...

    Altın fiyatlarında yaşanan önemli değişimler büyük ve küçük yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Ramazan Bayramı süresince altın fiyatlarında inişler yaşandı. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. İşte o açıklama;

    "BUNLAR BENİM İÇİN DİP SEVİYELERDİR"

    "Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim" diyen İslam Memiş, "Bildiğiniz gibi Nisan'da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs'a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim.

    Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.

        FED, faizi %50 baz puan artırarak %1'e yükseltti. İslam Memiş 50 baz puan için öngörüde bulunmuştu. "Fed sonrası yatırımcılar neye göre nasıl karar vermeli?" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullanmıştı;

        Fed 50 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell güvercin ton da bir açıklama yaparsa; küresel borsalar toparlar, dolar varlıkları geriler, emtia ve kripto paralar yükselişe geçer, piyasalar rahatlar. Bugünkü küresel ekonomik koşulları, jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurduğumuzda Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli gördüğümü belirtmek isterim."

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        Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek için 'Mayıs-Temmuz aralığı riskli' diyerek duyurdu! İslam Memiş'ten altın fiyatları ikazı: Patlamayla agresif yükseliş öncesi...
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