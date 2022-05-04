Anında e-devlet'ten kontrol edin! İsminize 2.706 TL devlet yardımı tanımlandı, ihtiyaç sahibi olan herkes alabilir!

Her ay devlet doğrultusundan milyonlarca ferdin hesabına nakit ödemeler yapılıyor. Genellikle evde bakıma muhtaç olan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlar müracaat yapmaları durumunda devletin verilen ödemelerden faydalanabiliyor. Devlet yardımları dar gelirli ailelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla olabildiğince önemlidir. Genellikle COVİD-19 döneminde çoğu fert yardım etmeye muhtaç duruma gelmiştir. Hem de bunların yanısıra evde bakıma muhtaç olan ihtiyar ve engelli vatandaşlarda bulunuyor. Devlet her ay derli toplu olarak evde bakım yardımı veriyor.