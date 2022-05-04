5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin, motorin, LPG güncel fiyatı kaç TL oldu? FED sonrası petrol fiyatları arttı mı?

Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarıyla bağlantılı olarak akaryakıta zam veya indirim geliyor. Son günlerde peş peşe akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Peki, 5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin, motorin, LPG güncel fiyatı kaç TL oldu? FED sonrası akaryakıt, petrol fiyatları arttı mı?
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL
İSTANBUL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL
İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL