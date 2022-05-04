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    • Ekonomi
    • 04.05.2022 21:16
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    • 04.05.2022 21:16
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    5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin, motorin, LPG güncel fiyatı kaç TL oldu? FED sonrası petrol fiyatları arttı mı?

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. AB ülkeleri Ukrayna'dan gelen sivil infaz görüntüleri ardından petrol başta olmak üzere Rus ekonomisini hedef alan yaptırım paketini gündemine aldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi petrol ambargosunu önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu. Bugün Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,13 dolardan işlem görüyor. Peki, 5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin, motorin, LPG güncel fiyatı kaç TL oldu? FED sonrası akaryakıt, petrol fiyatları arttı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi?

    Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarıyla bağlantılı olarak akaryakıta zam veya indirim geliyor. Son günlerde peş peşe akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Peki, 5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin, motorin, LPG güncel fiyatı kaç TL oldu? FED sonrası akaryakıt, petrol fiyatları arttı mı?

    MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

    İSTANBUL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

    ANKARA

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL

    İZMİR

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

        AB TUŞA BASTI: EN ETKİLİ 'PETROL AMBARGOSU' GELİYOR

        AB ülkeleri Ukrayna'dan gelen sivil infaz görüntüleri ardından petrol başta olmak üzere Rus ekonomisini hedef alan yaptırım paketini gündemine aldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi petrol ambargosunu önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.

        Yetkililer şubat ayında başlayan Ukrayna'nın işgalinden bu yana petrol ambargosunun AB'nin Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketindeki en büyük ve en önemli yeni adım olacağını vurguladı.

        Yaptırım kararında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a yönelik kısıtlamalar da olacak.

        Eurasia Group Avrupa Genel Müdürü Mujtaba Rahma "Petrol ambargosundan daha önemli olan, Avrupa'nın birleştiğinin işareti olmasıdır" ifadelerini kullandı. Rahma ani bir kesintinin Rusya için daha etkili olacağını ancak Avrupa için çok maliyetli olacağını da sözlerine ekledi.

        Geçtiğimiz hafta Almanya Ekonomi Bakanı Rusya'ya petrol ambargosu için hazır olduklarını belirterek AB ülkelerinin petrol alımını durdurmasının önünü açtı. Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Nisan ayı başlarında, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazını satın almayı bırakması halinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları "bir veya iki ay içinde" durduracağını öne sürmüştü.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YAKLAŞIK YÜZDE 4 ARTARAK 110 DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,13 dolardan işlem görüyor.

        Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Gün içinde en yüksek 109,70 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 109,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,55 dolardan alıcı buldu.

        Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sunmasının ardından fiyatlar yükselişe geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı.

        Avrupa Parlamentosunun genel kurul toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun "ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı" önerdiğini söyledi.

        Karar kabul edildikten sonra, ham petrol yasağı altı ay sonra yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar rafine petrol ürünleri yasaklanacak.

        Yaptırımların büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan AB üye ülkelerini vuracağını kabul eden von der Leyen, "Bunu yapmak zorundayız." dedi.
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        Haberler Ekonomi 5 Mayıs Benzin ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin, motorin, LPG güncel fiyatı kaç TL oldu? FED sonrası petrol fiyatları arttı mı?
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