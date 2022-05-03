Sigortasız çalışan da tazminat alabilir

SİGORTASIZ çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı alabilmek için işyerinde en az 1 yıl çalışmak, hak kazanacak şekilde işten çıkmak ya da çıkarılmak gerekiyor. Kıdem tazminatında sigortalı olarak çalışma koşulu bulunmuyor. Ancak bu durumda çalışanın sigortasız olduğu süreyi belgeleriyle ispatlaması gerekiyor. Bunun için sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkezlerine dilekçeyle başvurarak hizmet tespiti yaptırılması gerekiyor. Kanıtlama imkanı olmayanlar da 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit davası açabiliyor. Davayı kazananlar geriye dönük sigortalılıklarının yanı sıra kıdeme de hak kazanıyor.

SON 15 yılın 8 yılını çalıştığım işyerinden kıdemimi alabilir miyim?

İlk sigortalı olduğu tarihten 15 yıl geçen, bu sürede 3600 gün prim ödeyen sigortalılar koşulları yerine getirdiğinde son çalıştığı işyerinden (en az 1 yıl çalışmış olmak koşuluyla) kıdem tazminatını alarak ayrılabilir. Bunun için hem süre hem prim gün sayısının tamamını aynı işyerinde geçirmek gerekmiyor. Toplam sigortalılık süresinin 15 yılı bulması yeterli olup, işveren kendi işyerinde çalışılan süreye ait tazminatı ödüyor.

İŞE iade davası sürerken boşta geçen süre tazminat hesabına dahil edilir mi?

İş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiğinin tespiti halinde işe iade davasını kazanan çalışana ister işe başlatılsın ister başlatılmasın boşta geçen süreye ilişkin doğan ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerekiyor.

ÇIRAKLAR alabilir mi?

Çırak olarak çalışan işten ayrıldığında kıdem hakkı bulunmuyor. Ancak çıraklıktan sonra işyerinde işçi olarak çalışmaya devam edip işten çıkma veya ayrılma halinde koşulları taşıyan kıdem tazminatı alabiliyor.

ÇALIŞANIN ölümü halinde tazminatı hak sahipleri alabilir mi? Şirket isim değiştirirse tazminat alınır mı?

İşçinin ölümü halinde tazminatı kanuni mirasçılarına ödenir. İşyerinin şirketin isim değişikliğine gitmesi haklı fesih nedeni değildir.

BEDELLİDE DE ÖDENİR

BEDELLİ askerlik yapanların kıdem hakkı var mı?

Askerliği nedeniyle işten ayrılan işçi en az bir yıllık çalışma süresini tamamladıysa kıdemini alabiliyor. Askerliğini bedelli yapanlar için de herhangi bir ayırım bulunmuyor. Bedelli yapanlar da kıdemini alabiliyor.

MEMURİYETE geçmek için işten ayrılan alır mı?

İş Kanunu'na göre, haklı nedenlerden bir veya birkaçı nedeniyle işten çıkan, işten çıkartılan, emeklilik hakkını elde ettiği veya şartı dışındaki emeklilik şartlarını tamamladığı için ayrılan, askere giden, evlenen kadınlar kıdem tazminatı alabiliyor. Memuriyete geçiş için işten ayrılmak kıdem tazminatı hakkı doğurmuyor. Ancak işçi talep eder ve işveren de öderse bunun önünde bir engel bulunmuyor.

Hazal ATEŞ