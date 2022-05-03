2022 Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Mayıs ayına girilmesiyle birlikte kirada oturan vatandaşlar, yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinde en çok araştırılan konuların başında Mayıs ayı kira artış oranı bulunuyor. Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler!