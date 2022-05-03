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    Kiralık ev arayanlar yüksek fiyatlardan şikayetçi: Yıllık yüzde 166 ile Antalya zirvede

    Hem satılık hem kiralık konut fiyatlarında artış sürüyor. Kiralık konut fiyatları da talep de yükselişini sürdürüyor. Kira artışında başı ise yıllık yüzde 166 ile Antalya çekiyor...

    Evde var rekor

    Hem satılık hem kiralık konut fiyatlarında artış sürüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileri üzerinden hazırlanan rapora göre; Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Mart'ta yüzde 123.5 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 37.7 liraya yükseldi.

    Kiralık konut talebi bir önceki aya göre yüzde 16.6 arttı. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 126.5, Ankara'da yüzde 116.1, İzmir'de ise yüzde 82.8 oldu. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 53.9, Ankara'da 25.9, İzmir'de ise 32.5 liraya yükseldi. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya yüzde 166.6, İstanbul yüzde 126.5, Mersin yüzde 117.5, Ankara yüzde 116.1 ve Kocaeli yüzde 100.3 olarak sıralandı.

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    Haberler Ekonomi Kiralık ev arayanlar yüksek fiyatlardan şikayetçi: Yıllık yüzde 166 ile Antalya zirvede
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