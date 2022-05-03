Dev müjde geldi! İşi olmayanlara işsizlere 65.000 TL veriliyor! Kendi iş fikrini oluşturup getirene...

Kendi iş fikri olan fakat bunu uygulamaya dökecek parasal desteği bulunmayan girişimcilere müjde! KOSGEB vasıtasıyla aklınızdaki fikirleri yaşama geçirmek amacıyla sizin de bir fırsatınız olabilir. Çoğu genç girişimci, çoğu işe fayda ve kullanımı kolay fikri olsa dahi ne yazık ki parasal zorluklardan ötürü bu fikirleri yaşama geçiremiyor. Bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü kendi iş fikrini getiren girişimcilere KOSGEB parasal destekte bulunacak.
Nedir Bu Destek?
İşi olmayan, işsiz fakat girişimcilik hayali kuran insanlar etrafımızda sık sık mevcuttur. Fikirleri ne kadar güzel olursa olsun bazı durumlarda parasal imkansızlıklar sebebiyle yaşama geçirmek nerdeyse imkansızdır. İşte tam bu noktada KOSGEB yardımınıza koşar ve kıymetli düşüncelerinize ehemmiyet sunarak yaşama geçirmeniz konusu ile ilgili destek olur. KOSGEB vasıtasıyla destek alabilmek isteyen girişimciler ilk olarak KOSGEB'in kursuna kayıt olmak zorundadır. Normal şartlarda ücretli olan kurs destek almayan şahıslar amacıyla ücretsizdir. Kurs bitiminde girişimcilik sertifikası verilmektedir. Kurs adımını tamamlayıp sertifika alan katılımcılar iş düşüncelerini kuruma sunacaklar.
Projelere hibe var
Proje kapsamında verilebilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL'dir. Bununla eş güdümlü Programda tespit edilen limitleri geçmemek üzere Proje Teklif Çağrısı özelinde yeni limitler belirlenebilir.