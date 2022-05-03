BENZİN - MOTORİN İNDİRİM VAR MI? 1 LT benzin ve mazot kaç para oldu? 3-4 Mayıs BP, PO, Shell, Opet güncel yakıt fiyatları!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerin ardından gözler akaryatkıt fiyatlarıne çevrildi. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim - zam gelecek mi? Sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, 1 LT benzin ve mazot kaç para oldu? 3-4 Mayıs BP, PO, Shell, Opet güncel yakıt fiyatları!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşmıştı.
3 Mayıs Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.33 liradan satılıyor.
ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.