Altının gidişatı ters tepecek! Dağılması kumdan kale gibi: Altın fiyatları neden düştü, yükselir mi? 3 Mayıs Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Günü bir inişli bir çıkışlı tamamlayan altın fiyatları son günlerde herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyriyle ilgili uyarılar yapıyor. Son dönemde yükseliş ve düşüşüyle yatırımcısının kafasını kurcalayan altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken uzmanlar tarafından yapılan yorumlar her gün takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları neden düşüyor? İşte merak edilenler!
ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Rusya Ukrayna Savaşı`nın, yaptırım açıklamalarının ve küresel enflasyon beklentilerinin şiddetlendiği 8 Mart tarihinde 2.070 dolar ile 2022`nin rekorunu kıran ve tarihi zirvesini görmeye çok yaklaşan ons altın fiyatı, bu noktadan sonra gevşedi. Ons altın tarihi zirvesi, Covid-19`un krizinin en yüksek olduğu dönemde, 2.075 dolar ile Ağustos 2020`de görülmüştü.
CANLI ALTIN FİYATLARI!
ALTIN FİYATLARI YÜZDE 10`UN ÜZERİNDE ERİDİ
2022`nin zirvesi olan 2.070 dolar dikkate alındığında altın ons fiyatı için kayıp yüzde 10`u aşarak 1.850 dolar seviyesi test edildi. Aynı dönemde gram altın fiyatları için zirve 969 lira olarak göze çarptı. Bu seviye dikkate alındığında ise altın gram fiyatı yüzde 8`in üzerinde eriyerek 885 liranın altına sarktı.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
1. Rusya Ukrayna krizi tarafındaki gelişmeler: Savaşın ve yaptırımların getirdiği jeopolitik riskler, emtia piyasalarındaki arz endişeleri son dönemde ilk günkü şiddetini kaybetti. Bu durum risk ve belirsizlik ortamı seven altın fiyatları için baskılayıcı oldu.
2. Fed faiz kararı: ABD`de enflasyon yüzde 8,5 ile sonra 41 yılın rekorunu kırdı. Bu durum Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikasından dönüş adımları atmaya başlayan Fed`in daha da şahinleşebileceği algısını güçlendirdi.
Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed`in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.
FED ŞAHİNLEŞİYOR: DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN EN YÜKSEK DÜZEYİNİ TEST ETTİ
Mayıs 2022 Fed toplantısı öncesi, ABD Doları`nın önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 103,94 seviyesini görerek son 20 yılın en yükseğini test etti. Dolar endeksi 52 haftalık analizde geçtiğimiz yıl 89,51 düzeyiyle dip yapmıştı.
DOLAR/TL NE TEPKİ VERDİ?
Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye alınmasıyla dolar kuru, dolar endeksindeki güçlü seyre rağmen 14,5-14,9 arasında dar bant hareketini sürdürüyor. Dolar neredeyse dünyadaki bütün para birimleri karşısında değer kazanırken, TL`de güçlü duruş sürüyor.