4 Mayıs Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? Altının gidişatı ters tepecek! Dağılması kumdan kale gibi: Altın fiyatları neden düştü, yükselir mi?

Bir süredir yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve çıkışlara odaklanmış durumda. Özellikle bir inişli bir çıkışlı seyir yaşanması herkesi şaşırtıyor. Geçen haftalarda ardı ardına yaşanan yükselişle birlikte pek çok kişi 'altın fiyatları ne zaman düşecek' sorusuna odaklanmıştı.. Ancak fiyatların gevşemesinin ardından kafalar karıştı. Altın ve bütün varlık fiyatlaması için kritik olacak Fed toplantısı bugün başlıyor. 2 gün sürecek Fed faiz kararı toplantısı piyasalarda etkili oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları neden düşüyor? İşte merak edilenler!