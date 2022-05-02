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    • Ekonomi
    • 02.05.2022 13:57
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    • 02.05.2022 14:10
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    TC kimlik numarası ile beraber SMS ile anında alabilirsiniz! 20.000 TL ödeme müjdesi

    TC numarası ile bir SMS atarak kredi alınabilmesi imkanı zorda olan kesime bir rahatlama sağlayabilecektir. Bu yüzden mutluluk ile karşılanan bir haber olarak kitleler içerisinde ses bulmuştur. Bu bağlamda Ziraat Bankası'na mesaj yollayarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun amacıyla Kredi yazıp TC kimlik numaranızı, kredi miktarını, vade ve aylık net gelirinizi yazdıktan sonra 4747'ye yollayın ve 20.000 TL'yi cebinize koyun!

    takvim.com.tr
    SMS İLE ANINDA ALABİLİRSİNİZ! 20.000 TL ÖDEME MÜJDESİ

    Geçen salgın hastalık devresi bütün dünyada olumsuz değişimler yarattı. Sonuç olarak da bu dönemin atlatılmasına karşın birtakım hayati gereksinimler birikti. Cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, lüzumlu verileri yazdıktan sonra bankanın numarasına mesaj yollanmaktadır. Bu aşamanın sonrasında banka çalışanlarına gelen veriler araştırma altına alınır ve tüketiciye en kısa vakit amacıylade geri dönüş yapılır. Eğer kredinize onay verilirse belgeleri tamamlamak amacıyla banka şubesini ziyaret etmelisiniz. Eğer red yanıtı alırsanız yani başvurunuz olumsuz bir şekilde cevaplanırsa, yeni bir müracaatta bulunmak yerine kredi notunuzu öğrenmeli ve kredi notunuza göre adım atmalısınız.

    Kolay kredi müjdesi! TC kimlik no ile alabilirsiniz

    Daha daha eskiden programı oluşturulan tanışma kredisi borç aktarımı kredisi dışında bu yeni tüketici kredisinden de çok sayıda bireyin faydalanmak isteyeceği düşünülmektedir. Yeni evlenen gençlere, çocuk evlendirmek isteyenlere, eğitim masrafları olarak kullanmak isteyenlere, borçları olanlara detaylı olanaklar sağlayacaktır.

    Aynı vakitte alınan 20.000 TL gibi bir oran olabildiğince iyi bir şekilde gereksinimleri karşılayacak bir orandır. Kolaylık ile alınması halk üstünde mutlaka rahatlık sağlayacağı düşünülmektedir ve çoğu bireyin faydalanma olasılığını yükseltmiştir. Krediden faydalanmak isteyenler anında kredi alma yollarını incelemeye başlamışlardır. Kolay bir teknik ile alınması krediden faydalanacak kesimin daha da geniş olma olasılığını getirmiştir. Böylece son derece kolay bir şekilde nakit sıkıntınıza çözüm bulabilirsiniz!

        20.000 TL nasıl alabilirsiniz?

        Bu prosedürü yapmanın dört yolu bulunmaktadır. İlki bankaya kredi müracaatında bulunmaktır ama bundan sonra çok bireyin internet bankacılığı kullanmak istemesi yüzünden müracaatyu internet üzerinden de yapma imkanı sunulmuştur.

        Bankanızın çevrimiçi bankacığına girerek basitçe müracaat yapabilirsiniz. Aynı vakitte bankanızın Alo hatlarını kullanarak da müşteri temsilciniz ile konuşmanız olası elbette.

        Burada bankanın sunmuş bulunduğu şartlara ilgi etmeniz de şarttır. Fakat bu sayede bütçenize makul bir şekilde kredi çekmeniz de olası duruma gelecektir. Fakat bundan çok daha basit bir teknik ile de müracaat yapılabilmektedir. Bunun amacıyla bankanıza TC kimlik numaranızı bir SMS ile atarak da 20.000 TL alabilirsiniz. Bunun amacıyla gereken tek şey bir telefon olacaktır. Kısa sürede prosedürü gerçekleştirebileceksiniz.

        Ziraat Bankası SMS ile kredi veriyor

        Ülkemizde etkinlik gösteren 3 devlet bankasından bir tanesi Ziraat Bankası'dır. Ziraat Bankası'na mesaj yollayarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun amacıyla Kredi yazıp TC kimlik numaranızı, kredi miktarını, vade ve aylık net gelirinizi yazdıktan sonra 4747'ye yollayın.

        Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi veriyor

        Yapı Kredi'den kredi alabilmek amacıyla sms kredi ürününü deneyebilirsiniz. İlk olarak kredi tutarı (bireysel, araç), Tc numaranızı, net aylık gelirinizi yazıp 4411'e yollayın. Bu aşamadan sonra banka çalışanları başvurunuzu inceleyip ön onayınızı mesaj olarak size bildireceklerdir

            Akbank SMS ile kredi veriyor

            Ülkemizdeki özel bankalardan bir tanesi olan Akbank'a sms vasıtasıyla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 20.000 TL'ye kadar limiti olan Akbank'ta 48 ayı bulan vade imkanları söz konusudur. Kredi, TC kimlik numaranızı aralarında birer boşluk bırakarak yazın ve 4425'e yollayın.

            Şekerbank SMS ile kredi veriyor
            Şekerbank'a da sms ile kredi başvurusunda bulunarak kredinizi çekebilirsiniz. Kredim yazıp sonrasında Tc kimlik numaranızı 3280'e yollayın. Yollanılan mesajın sonrasında ön başvurunuzun onayı en kısa vakit içerisinde sizlere bildirilecektir.
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            Haberler Ekonomi TC kimlik numarası ile beraber SMS ile anında alabilirsiniz! 20.000 TL ödeme müjdesi
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