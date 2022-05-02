Tarım Kredi'de TMO 5 LT Ayçiçek yağı ve kırmızı et fiyatı düştü! Zincir markete Ramazan Bayramı indirimi! 2 Mayıs sıvı yağ, kırmızı et fiyatları!

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

Tarım Kredi Marketlerinde TMO marka 5 litre ayçiçek yağının fiyatı düştü. Diğer bir çok marketlte 160 TL'den aşağı satılmayan 5 litre ayçiçek yağı şimdi Tarım Kredi Markette 129 TL'den satılıyor.

Ayrıca TMO markası ayçiçek yağı Tarım Kredi Markette olmasının yanı sıra, yakınlarında Tarım Kredi Market olmayan kişiler için de pttavm.com.tr web sitesinden online olarak satın alınabiliyor hem de ücretsiz kargo ile beraber.