Tarım Kredi'de TMO 5 LT Ayçiçek yağı ve kırmızı et fiyatı düştü! Zincir markete Ramazan Bayramı indirimi! 2 Mayıs sıvı yağ, kırmızı et fiyatları!

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Ramazan'da da kaliteli ürün ve uygun fiyat anlayışı ile vatandaşları desteklemeye devam ediyor. tarım Kredi zincir marketlerinde bayram için fiyatlar aşağı çekildi. Ramazan Bayramı müjdesi herkesi sevindi. Mayıs ayının Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu tam listesi haberimizde! Bu hafta raflarda uygun fiyatlı ürünler yerini aldı. TMO 5 LT Ayçiçek yağı ve kırmızı et fiyatı düştü. İşte 2 Mayıs sıvı yağ, kırmızı et fiyatları!
TARIM KREDİ MARKETLERİNDE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI
Tarım Kredi Marketlerinde TMO marka 5 litre ayçiçek yağının fiyatı düştü. Diğer bir çok marketlte 160 TL'den aşağı satılmayan 5 litre ayçiçek yağı şimdi Tarım Kredi Markette 129 TL'den satılıyor.
Ayrıca TMO markası ayçiçek yağı Tarım Kredi Markette olmasının yanı sıra, yakınlarında Tarım Kredi Market olmayan kişiler için de pttavm.com.tr web sitesinden online olarak satın alınabiliyor hem de ücretsiz kargo ile beraber.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NDE ET FİYATLARI
Tarım Kredi Markette bulunan dana kuşbaşı fiyatı 400 gram olarak 43 lira 25 kuruş. 400 gram dana kuzu satır ise toplam 38 lira 75 kuruştan satışa çıkıyor.
TOZ ŞEKERİ FİYATLARI
Toz şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 5 kilogramlık toz şekeri 62,60 TL'den satarken; 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 129 TL'den satmaya başladı.
Hem ayçiçek yağı hem toz şekeri ile yapmış olduğu indirimler bu fırsat kaçmaz dedirtiyor. Tarım Kredi Markete sizde hemen şimdi giderek en ucuz fiyatlardan sunulan en kaliteli ürünleri kolayca satın alabilirsiniz.